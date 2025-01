Míchel, sobre la visita del Sevilla: "Es un rival directo por Europa, es de nuestra Liga"

Comienza la segunda vuelta el Girona. Y lo hace en casa recibiendo este sábado al Girona (14.00 h) dispuesto a repetir, al menos, el primer tramo de la Liga en el que ha sumado 28 puntos, su segundo mejor registro de la historia. Y está así cada vez más cerca de las posiciones europeas. Es octavo el equipo de Míchel, empatado con el séptimo -la Real Sociedad de Alguacil- y a tan solo dos puntos del sexto, el Mallorca lleva 30.

"Es una primera buena vuelta, sin más. Pero estar fuera de la Copa es el mayor problema que hemos tenido como equipo. Es la mancha que hemos hecho", ha reconocido Míchel, advirtiendo de que el duelo contra el conjunto andaluz es contra "un rival directo por Europa".

Jhon Solís celebra el gol en el tiempo añadido que le dio el triunfo al Girona sobre el Alavés en Mendizorroza. / Afp

Y ha querido poner en valor el triunfo milagroso sobre el Alavés. "Cuando ganan otros en el último minuto es épica, pero, a veces, tengo la sensación de que no pasa nada porque algún día no sea nuestra mejor versión. Pero creo que mañana haremos un partidazo", ha dicho Míchel recordando que en el último suspiro Solís estaba en el área pequeña del Alavés marcando el gol del triunfo.

Ese es el reto que viene planteando a diario el técnico de Vallecas a su plantilla, estimulada, además, por el agónico triunfo de Mendizorroza cuando llegó el gol de Solís después de un mal partido. Mal partido y tres valiosos puntos para concluir una irregular primera vuelta en la que el Girona ha tenido un calendario saturado por su presencia en la Champions, que está a punto de acabar en este "duro mes de enero", según Míchel, en el que se halla sumergido.

"Es un rival directo por Europa, tiene un gran cuerpo técnico, juegan bien a la pelota. La posesión para ellos es importante, quieren ser protagonistas en el campo y tienen jugadores diferenciales como Lukebakio, que está entre los mejores de la Liga como explican los datos", ha reconocido Míchel ensalzando al proyecto que lidera García Pimienta en el Sánchez Pizjuán.

"Es un rival de nuestra Liga porque nuestro pensamiento es luchar por Europa. Y el del Sevilla también" Míchel — Técnico del Sevilla

"Es un equipo fuerte físicamente y si tienes pérdidas de pelota son capaces de hacer las cosas muy bien en las transiciones porque pueden llegar a la portería rival en dos o tres pases. Es un rival de nuestra Liga porque nuestro pensamiento es luchar por Europa. Y el del Sevilla también”, ha añadido el entrenador del Girona quien confía en encadenar la tercera victoria consecutiva en la Liga.

La duda de Miguel

No tendrá Míchel a Miovski (“aún debe estar una semana más de baja”), ni tampoco al sancionado Yangel Herrera quedando pendiente de si logra recuperar a Miguel, que abandonó Mendizorroza con problemas físicos. "Estoy convencido de que el equipo hará las cosas bien en este mes de enero, que es muy duro", ha reiterado el técnico de Vallecas, obsesionado en que el Girona "no tenga altibajos" en este segundo tramo de la temporada, como sí los ha tenido en el primero.

No ha querido hablar del mercado. "Eric García es un jugador del Barcelona. no soy optimista ni pesimista. No sé lo qué pasará", se ha limitado a constatar Míchel sin querer perder el tiempo "en pensar en jugadores que pueden venir aquí o no".