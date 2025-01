Madrid-Celta y el penalti de la polémica: Rivero y Suárez, pillados discutiendo con el micro de TVE abierto

La polémica arbitral acaparó toda la atención en el Madrid-Celta de los octavos de final de la Copa del Rey. La interpretación de un penalti, nunca ha sido una tarea fácil, cualquier decisión que elija el colegiado estará bien para algunos, y mal para otros, lo que lleva a la discusión.

Los debates futbolísticos, a menudo, trascienden del terreno de juego. En este caso, incluso en una cabina de retransmisión. En la media parte de la eliminatoria copera, Juan Carlos Rivero y Mario Suárez, encargados de la retransmisión del partido, pensando que tenían los micrófonos de TVE desconectados, intercambiaron opiniones sobre el posible penalti de Lunin a Swedberg.

Kylian Mbappé anotó el primer gol del duelo, pero lo hizo justo en la jugada después de una acción muy controvertida. El portero del Madrid, Andriy Lunin, contactó con sus manos los pies del delantero del Celta, Williot Swedberg. Una acción que para muchos era penalti, y para otros una caída del atacante sin más.

En el descanso, Rivero y Suárez, discutieron la decisión de Munera Muntero, el árbitro principal, y de Hernández Hernández, encargado del Var, creyendo que su conversación era en privado, sin embargo, los micrófonos de TVE estaban abiertos.

"No me seas, no me seas... tiene que verlo el árbitro y que decida el árbitro", exaltó el ex jugador del Atlético de Madrid, Mario Suárez, dejando clara su postura. A lo que Rivera contestó: "Si ya ha pitado, ¿para qué tiene que ver nada?"

Estas secuencias provocan más polémicas de las ya existentes. Los madridistas se preguntan por qué no había ningún comentarista con afinidad a ellos, y se extrañan por la presencia de uno que defensa los colores de su eterno rival.