Ansu Fati desaparece en el Barça: solo ha jugado el 7% de minutos

Ni sin Dani Olmo. Ni con Dani Olmo. Ansu Fati ha desaparecido del escenario del Barça. Viajó a Arabia pero no estaba ni sentado en el banquillo. Estuvo en la grada ante el Athletic. Y desde ese mismo lugar asistió a la final contra el Madrid, la irrefutable prueba de que no entra en los planes de Hansi Flick, quien no lo ha convocado para la Copa en su tercera ausencia consecutiva.

A cada día que pasa se le oscurece el futuro en el Barça para Ansu, el dueño del '10', heredado de Messi por deseo expreso del club, cuyo papel es absolutamente marginal.

Y el mercado invernal está más abierto que nunca, por lo que el delantero podría buscar una salida urgente antes de que se cierre el próximo 31 de enero. La paciencia se le acaba al técnico alemán, quien tampoco lo utilizó en la Copa frente al Betis.

"Debo ser honesto con los jugadores y he hablado con Ansu sobre situación como lo he hecho con todos los jugadores. Todo va a depender de él y de lo que nos pueda demostrar en el futuro", ha dicho Flick en un claro mensaje hacia un delantero que ha desaparecido de sus planes.

Barrenetxea consuela a Ansu Fati tras la derrota del Barça contra la Real Sociedad en San Sebastián. / Ap / Miguel Oses

Un claro e inesperado mensaje porque no acostumbra el entrenador alemán a ser tan elocuente en la sala de prensa. Ni tampoco con sus decisiones. No es nada casual que en los tres últimos encuentros (Athletic, Madrid y Betis) se haya quedado fuera de la convocatoria.

Protege siempre Flick a sus jugadores. En este caso lo ha hecho, exigiendo al delantero que recupere lo antes posible el rendimiento que le hizo estrella del Barça. Tiene, además, Ansu Fati poco margen de maniobra porque el equipo ha recobrado las buenas sensaciones sin él.

El toque de Flick

"Ansu volvió muy bien en verano. Había hecho un trabajo muy profesional, pero luego llegó su primera lesión y tuvo que parar. Soy sincero con todos. Le dije al llegar que está listo para ser profesional y mostrar un gran rendimiento”, ha precisado el entrenador del Barça.

Tiene Flick la sensación de que ha vivido dos Ansus desde que llegó en julio al vestuario. "Se lesionó, pero tras la lesión no nos mostró su cien por cien. Y es una pena por él y por nosotros. No lo dio todo. Tiene que trabajar como todos y dar lo mejor. Es lo que queremos", ha insistido el alemán.

Ansu Fati está teniendo un papel absolutamente irrelevante en el nuevo proyecto azulgrana. Y eso que en el pasado verano el técnico alemán le transmitió la certeza de que tendría minutos y continuidad.

Pero antes de empezar la temporada sufrió una lesión que le hizo perder prácticamente todas sus opciones. Ni viajó a EEUU. No pudo el delantero empezar la Liga ni tampoco la Champions, quedando oculto en el anonimato de la enfermería, alejado de ese espectacular arranque del Barça de Flick.

Ni delantero de recambio

No tenía, por lo tanto, trasladar esos buenos deseos del técnico al césped. Cuando volvió (necesitó casi dos meses para debutar en el torneo doméstico saliendo, eso sí, desde el banquillo) ya no había espacio para él ya que Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha son intocables.

Además, como ha revelado Flick, no ha dado “todo” lo que tenía que dar. De ahí que el delantero de recambio era, en ocasiones, Ferran Torres. Hasta recurrió a Flick a Pau Víctor e incluso Fermín moviéndose por el flanco izquierdo.

Ni rastro de Ansu, que tuvo la única titularidad en Montjuïc ante el Sevilla, pero sin completar los 90 minutos. Mal acabó el 2024 el jugador que estuvo cedido la pasada temporada al Brighton, donde tampoco arrancó: 30 partidos, cuatro goles y una asistencia.

Apenas 28 minutos en Barbastro

Y mal ha empezado este 2025 donde solo tuvo 28 minutos en Barbastro, refugiado, de nuevo, en el chándal de suplente. Ni media hora en la Copa donde suplió a Lewandowski dejando cuatro remates (dos a puerta y dos bloqueados).

Es el mismo delantero que se quedó en la grada de Yeda porque fue uno de los jugadores descartados por Flick. Y en la de Montjuïc. Tan solo ha jugado ocho partidos (ninguno completo) de los 28 que lleva el Barça esta temporada.

No ha marcado este curso ningún gol ni tampoco ha regalado ninguna asistencia. Su último tanto como azulgrana se remonta al 4 de junio de 2023 en Balaídos coincidiendo con la última jornada de aquella Liga en la derrota con el Celta (2-1). Marcó entonces Ansu Fati a pase de Dembélé.

Ronald Araujo y Ansu Fati, en el último entrenamiento antes del Barça-Betis de Copa. / Enric Fontcuberta / Efe

A Ansu, dueño del 10 en el Barça, le aguardan días de preocupación e incertidumbre, una vez ha constatado que su entrenador ya no cuenta con él. En Andalucía le esperan con los brazos abiertos. Betis y Sevilla son los equipos que desearían tener al delantero en la segunda fase de la temporada, aprovechando su condición de pieza irrelevante en este proyecto que lidera el alemán.

Apenas ha jugado 186 minutos en seis meses, condicionado por esa lesión en el pie que tuvo en el verano. Ahí empezaron los problemas para Ansu, que solo ha disputado el 7% de minutos posibles en todas las competiciones. Una miseria para un joven (tiene 22 años), castigado de tal manera por esa sucesión de problemas físicos en la rodilla que no le han dejado ser quien fue: la luz de la esperanza culé, rol que ahora desempeña Lamine Yamal.