'Martinator', el campeonísimo de MotoGP, ya luce el nº 1 en su Aprilia

Todo el mundo conoce a la perfección la dura historia, el tremendo revés, la decepción sufrida por el madrileño Jorge Martín, el mejor piloto del 2024, el flamante y nuevo campeón del mundo de MotoGP por delante de los no menos prodigiosos ‘Pecco’ Bagnaia y Marc Márquez, a los que derrotó durante toda la temporada, convirtiéndose, encima, en el piloto que consiguió la corona pilotando, perteneciendo, trabajando con un equipo privado, ‘satélite’, de la poderosa fábrica italiana Ducati. Toda una conquista fantástica.

Pues bien, ‘Martinator’, como le encanta que le llaman, fue descartado a última hora, en la recta final del Mundial-2024, como piloto del equipo Ducati Corse oficial para sustituir a Enea Bastianini pues, al final, en el último suspiro cuando Martín creía que iba a firmar su contrato, vio como la firma de Borgo Panigale, de la mano del ingeniero Gigi Dall’Igna, escogía al ocho veces campeón del mundo de Cervera (Lleida).

Inmediatamente, sin pasar apenas dos horas, Martín anunciaba que se convertía en el flamante líder del equipo de Noale, la marca Aprilia, que había perdido, ya en ese momento, a la pareja integrada por Aleix Espargaró y Maverick Viñales. Ahora, en compañía de Marco Bezzecchi, acaba de estrenar su flamante dorsal nº 1 sobre la cúpula y el carenado de su flamante Aprilia, en una presentación de lujo en Milan.

Jorge Martín (derecha), vigente Campeón del Mundo de MotoGP, y Marco Bezzecchi han presentado oficialmente la Aprilia RS-GP25. / Aprilia Racing / EFE

Será la primera vez que el joven de San Sebastián de los Reyes piloto una moto con el nº 1, ya que cuando se proclamó campeón del mundo de Moto3, en 2018, no pudo hacerlo al dar el salto a Moto2. Ahora no cambia de cilindrada, pero sí que lo hace de equipo y de fábrica. ‘Matinator’ deja atrás el ‘team’ Pramac “una auténtica familia donde me encontré en la gloria” para pasar a otra gran familia, como es el equipo oficial de Aprilia.

"Nunca dudé en ponerme el nº 1 de campeón en mi Aprilia, pues me he pasado la vida peleando, luchando, sacrificándome para conseguir ese dorsal y no pensaba desperdiciar la ocasión de lucirlo. Queda guapísimo en la cúpula de nuestra moto" Jorge Martín — Campeón del mundo de MotoGP y nuevo piloto de Aprilia Racing Team

“Estoy muy emocionado y con ganas de ver la nueva moto”, comentó cuando visitó, por vez primera, la fábrica de Aprilia, en Noale: “Estaba nervioso, como el primer día de cole, por la visita a la nueva fábrica y me siento ya parte de la familia. El equipo es fuerte y el potencial alto”.

Y rápidamente habló sobre su cambio de dorsal, la parte más esperada de su discurso: “No he tenido ninguna duda en poner el 1 en nuestra moto porque he luchado toda mi vida por conseguirlo y es bonito llevarlo en la Aprilia. Me emociona y espero llevarlo a las posiciones altas. Mi número ha sido el 89 desde que empecé en MotoGP y no pude llevar el 1 tras ganar en Moto3, porque pasé de categoría, así que será muy emocionante llevar el 1 en MotoGP”.