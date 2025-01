Las lágrimas de una niña por la presencia de LeBron James

El aura que provoca la presencia del 'Rey' de la NBA, LeBron James, sigue traspasando límites inimaginables, a sus 40 años de edad. La pasada madrugada, en el Crypto.com Arena, la entrada a la pista del '23' de los Lakers, provocó las lágrimas de una niña que no pudo contener el llanto de emoción al ver a su ídolo.

El equipo dirigido por J.J. Redick, volvió a jugar en su pista el pasado martes, tras dos partidos aplazados por los incendios que están destruyendo la ciudad angelina. En la pasada madrugada, el templo de los Lakers volvió a brillar, por el encuentro que enfrentó a los suyos contra los Miami Heat de Erik Spoelstra.

Entre lágrimas, oscuridad y desesperación, en el Crypto.com, los residentes de la ciudad de Los Ángeles, encuentran un rayo de alegría y entretenimiento. Además, el equipo local venció por 117-108 a los Heat, tras remontar en el segundo período, con el 'Rey' anotando 22 puntos, recogiendo cinco rebotes y asistiendo en nueve ocasiones, y su compatriota, Anthony Davis, sumando 23 puntos, ocho rebotes y una asistencia.

Sin embargo, la imagen del partido se la llevó la niña, que se vació de lágrimas al ver a LeBron James de cerca, el cual, al terminar el duelo, se acercó a ella para obsequiarle con varias pulseras y una foto para el recuerdo. La emoción de la presencia de 'The Chosen', ha causado a lo largo de su extensa carrera, escenas como la de esta menor, superada por el aura del chico nacido en Akron, Ohio.

"That's what it's all about", dijo James ya en el vestuario.