Mónica Marchante: "Laporta miente, yo misma le oí proferir insultos en el palco de Yeda"

Mónica Marchante, prestigiosa periodista de Movistar+ y colaboradora de ‘El Partidazo’ de COPE, que dirige y presenta Juanma Castaño, llamó anoche “mentiroso” a Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, en el arranque del programa en el que se analizó la conferencia de prensa protagonizada por el dirigente culé en la que desmintió que hubiese proferido insultos en el palco y antepalco del estadio King Abdullah Sports City, de Yeda, en Arabia Saudí, país donde se celebró la Supercopa de España.

Preguntada sobre qué le había parecido la intervención de casi dos horas del presidente barcelonista, Marchante consideró que había hablado, fundamentalmente, para sus seguidores y que, en ese sentido, pudo estar bien, pero no tardó nada en llamar la atención del resto de tertulianos cuando dijo: “Una cosa sí tengo clara: Laporta ha mentido. Yo estaba allí y oí perfectamente como lanzaba insultos, incluido, sí, sonoros ‘hijos de puta’”. La periodista dio a entender que no solo ella sino casi todos los presentes pudieron oir esos insultos.

Freixa sí cree a Laporta

Evidentemente, Marchante no quiso extenderse sobre el tema y, por tanto, tampoco específico hacia quien o quienes iban dirigidos esos insultos, en un palco donde habían muchos directivos de la Real Federación Española de Fútbol y más de una docena de presidentes territoriales. El abogado Toni Freixa, que, durante las últimas semanas, ha intervenido en diversos medios, muy especialmente en ‘El Partidazo’, defendiendo el comportamiento del FC Barcelona y la actitud de Laporta, insistió en que él sí cree a su presidente cuando dice que no había proferido insulto alguno. “Vale, Toni, perfecto, tú te crees a Laporta y yo me creo a mi periodista, entre otras razones porque Mónica estaba allí y tú, no”, le dijo con voz firme Juanma Castaño. “Bueno es que yo, si no me creo a mi presidente, tengo un problema”, sentenció Freixa.

En su intervención en la conferencia de prensa, en la que Laporta aseguró que los medios de comunicación habían manipulado la información alrededor del caso Olmo, las declaraciones de Raphinha “que no dijo lo que vosotros dijisteis” y también su corte de mangas e insultos. El presidente reconoció que, en aquellos momentos, "tenía una euforia contenida, pero no cogí a nadie por el cuello ni pegué patadas al mobiliario y, en ningún momento, insulté a nadie”.

"Yo no conocía las declaraciones de Raphinha. Me enteré de lo que había dicho cuando el miembro de Comunicación del Barça que acompañaba a Laporta, al que entrevisté brevemente, me dijo 'esto del presidente no es nada, comparado con la rajada que acaba de meter Raphinha" Mónica Marchante — Periodista de Movistar+ y colaboradora de la COPE

Mónica Marchante no solo llamó “mentiroso” a Laporta sino que también desmontó la tesis defendida por el presidente azulgrana cuando hizo referencia a las declaraciones del brasileño Raphinha. Laporta comentó que los medios de comunicación "habían llevado al huerto a nuestro jugador, que no dijo lo que vosotros publicasteis”. Raphinha dijo lo que dijo ("si yo fuese Dani Olmo, me lo hubiese pensado"), le guste o no al presidente culé y Marchante, no solo lo confirmó, sino que desmontó la tesis de Laporta de que el jugador no quería decir lo que dijo y fue llevado al huerto por los periodistas.

“Yo no sabía nada de las declaraciones de Raphinha", explicó Marchante en otro momento del programa, "y, poco después de entrevistar, en el ‘one to one’, a Laporta, el miembro de comunicación del Barça que acompañaba al presidente, cuyo nombre no pienso decir, me dijo que lo del presidente no había sido nada ‘comparado con la rajada que acaba de meter Raphinha’. Es así como me entero de la ‘rajada’ del jugador, que parece que fue de manera natural y no forzada por los periodistas”, sentenció la periodista de Movistar+.