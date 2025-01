Flick espera ver ante el Betis al Barça que torturó al Madrid

Tal vez se haya celebrado con profusión en el vestuario azulgrana la goleada sobre el Madrid en la Supercopa. Pero los festejos se han acabado. El Betis no participará de la euforia culé ni tiene proposito de alargar la alegría del barcelonismo. Tampoco habrá felicitaciones en el césped ni carantoñas entre los futbolistas. En la noche fría que se espera en Montjuïc se impone de nuevo la seriedad. Y la tensión.

Hay en juego un título, aunque se trate de una eliminatoria de octavos de final. No se ganará hoy, pero si se perderá si falla la victoria. El Barça no la tiene garantizada, ni mucho menos, por más que se exhibiera ante el Madrid. Le vendrá dada, en cambio, si se expresa "con la misma actitud y la misma concentración" con que abordó el duelo de Yeda. Se enfrenta a un equipo de Primera al que no pudo ganar (2-2 en el Villamarín) después del entremés de Barbastro.

Ronald Araujo y Ansu Fati, en el último entrenamiento antes del Barça-Betis de Copa. / Enric Fontcuberta / Efe

Cambio en la portería

Ese triunfo marcó el cambio del año anterior, que había culminado con una crisis de resultados (5 puntos ganados de los últimos 21 disputados), y un broche final de tres derrotas seguidas en casa (Las Palmas, Leganés y Atlético). Jugando de forastero, en Aragón y Arabia Saudí, el Barça atesora tres victorias y el título de la Supercopa sobre un Real Madrid que aguardaba el enfrentamiento ansioso de venganza por el 0-4 del Bernabéu, en palabras de Federico Valverde.

"Es muy importante que demostremos ante el Betis que somos un equipo muy fuerte y que queremos ganar", Hansi Flick — Entrenador del Barça

El castigo del Barça de Flick fue más contundente y más dañino, con un repaso futbolístico que se vio frenado con la expulsión de Wojciech Szczesny en la final. Expulsión que priva al meta polaco de la titularidad que había adquirido. Jugó la Copa y continuó en la Supercopa por un escarmiento a Iñaki Peña al llegar tarde a una cita interna.

Wojciech Szczesny sale este martes al campo de entrenamiento. / Enric Fontcuberta / Efe

La situación de la portería "ha cambiado mucho a decir verdad", reconoció Flick ayer, sin ser más explícito. Con un mensaje enigmático por el que insinuaba la proyección de Szczesny al once inicial a partir del próximo encuentro. Al polaco le elogió por su rendimientos "tras una larga pausa" y la voluntad de "ayudar a los otros porteros y al equipo" y de Peña le distinguió su respuesta "bajo presión" después de encjar un gol en el primer tiro.

Araujo por Iñigo

La otra gran novedad en el once inicial, será al titularidad de Ronald Araujo para cubrir la baja de Iñigo Martínez. El vasco estará ausente un mes, lo que puede complicar la marcha del uruguayo, a no ser que el Barça considere aceptable la oferta que reciba y Flick crea que con Eric Garcia y Andreas Christensen, que volverá a la convocatoria para ir a Getafe, tenga suficiente para el resto de la campaña.

La prioridad es hoy. "Es muy importante que demostremos ante el Betis que somos un equipo muy fuerte y que queremos ganar", comentó Flick. "Cada pase, cada carrera, ha de ser ejecutado bien y con determinación", porque el Betis es un gran equipo», añadió Flick.