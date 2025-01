Alcaraz vuela en Australia

Carlos Alcaraz tiene entre ceja y ceja romper otro récord de precocidad en Australia. Quiere ser el tenista más joven de la historia en conseguir colocar los cuatro Grand Slam en sus vitrinas, algo que aspira a conseguir el próximo domingo 26, en la gran final en Melbourne Park.

Va decidido a ello y ya está en tercera ronda tras pasar por encima de un Nishioka que apenas tuvo tiempo de disfrutar de su segundo partido ante el murciano, que en 1 hora y 22 minutos de partido liquidó el asunto (6-0, 6-1 y 6-4).

Fue un inicio imperial de partido ante un tenista nipón que apenas podía ver pasar las bolas. 35 minutos tardó Nishioka en sumar su primer juego en el partido, despertando los aplausos y las risas irónicas en una Margaret Court que volvía acoger al español por segunda vez en el torneo.

Le bastó con 18 minutos para endosar un rosco y ceder apenas cuatro puntos para avisar que no iba a emplear más tiempo del necesario rumbo a tercera ronda. 26 minutos más tardó en repetir la hazaña en el segundo set, ante la frustración de un Nishioka que fue además testigo de la mejoría del servicio del español.

La media en la velocidad de su primer golpe respecto al año pasado ha aumentado una media de 7 kilómetros por hora, algo en lo que ha trabajado durante toda la pretemporada cambiando los rituales para buscar dicha mejoría.

No dio todos los frutos esperados en primera ronda, pero sí se demostró que es una arma mucho más potente ante Nishioka, con 14 servicios directos.

RELAJADO

La cómoda situación en el partido hizo que el murciano se relajara por completo y Nishioka pudo brindar algo más de batalla. Resistió el primer ataque de Alcaraz al resto y pudo aguantar hasta el 2-2, donde nuevamente cedió la iniciativa del set. Le basto solo con ello al español, que cometió más fallos buscando jugar muy duro desde el fondo de pista.

6-4 final sin problema alguno al servicio para sellar una victoria que quedó a un solo juego de ser la más cómoda de su carrera en torneos Grand Slam (lo consiguió en la primera ronda de Roland Garros 2024).

"Cuanto menos tiempo pase en pista mejor" aseguró Carlitos tras el partido, satisfecho de su juego, del resultado y sobre todo de su nuevo servicio. "Me he centrado en la pretemporada en el saque y es algo en lo que quiero ser mejor. En el primer partido me costó encontrar una buena dinámica en el lanzamiento. A veces muy adelante, otras muy baja. Lo más importante es encontrar el lanzamiento correcto" explicó, antes de hace alusión en la tradicional firma a la cámara. "¿Soy un robot al saque?" escribió con sentido del humor el murciano.

Próximo compromiso, el portugués Nuno Broges, que superó de manera clara al local Jordan Thompson por 6-3, 6-2 y 6-.4.

RENDIDO DE NUEVO A NADAL

Ya en rueda de prensa, el murciano volvió a hablar sobre la retirada de su gran ídolo, amigo y compañero Rafa Nadal. "Fue un privilegio compartir los últimos momentos de la carrera de Rafa. Jugar dobles olímpicos con él. Fue una lección magistral para mí. Traté de aprender y disfrutar cada segundo que estuve a su lado en los Juegos Olímpicos" aseguró sobre la experiencia compartida en París 2024.

Un referente claro que tiene siempre presente. "Traté de tomar algunos consejos y lecciones que pudiera aprender de ese momento. Obviamente, la Copa Davis, su último momento en la cancha, fue especial. Fue especial para mí. Fue especial para todos. Alguien como Rafa se retiró del tenis. Fue difícil aceptar que mi ídolo no volvería a jugar partidos profesionales. Al mismo tiempo, traté de disfrutar ese momento”. Bonito nuevo homenjae del murciano a Nadal.