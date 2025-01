Laporta, en 10 frases: "Las butifarras con 'mongetes' y las mentiras a comérselas con patatas'"

Joan Laporta, en un discurso inicial de 23 minutos y antes de responder a las preguntas de los perioditas, ha defendido su gestión en el caso Olmo además de acusar con dureza a la oposición que reclamaba su dimisión de manera inmediata, poniendo en valor el trabajo "extraordinario de Hansi Flick" para darle al club la Supercopa de España.

“Hemos hecho las cosas bien, hay una campaña contra nosotros. Nos han querido liquidar, pero no nos hemos rendido”, ha explicado el dirigente azulgrana, atacando a la oposición por dibujar "un relato apocalíptico e ignominioso" sobre la situación en el club.

"Pobre el Barça si cae en manos de según quien se pone al lado de los que desestabilizan al club y no de los que estan a su lado", ha subrayado Laporta, quien indicó que "volveremos al nuevo Camp Nou cuando sea posible porque siempre cogéis los rábanos por las hojas porque dije que se volvería al inicio de 2025 si no hubiera imponderables, pero han habido", ha dicho sin precisar a qué se refería.

"Se ha gestionado bien, se debe gestionar el club de esta manera, con capacidad de resistencia y trabajando bien, con conocimiento, valentía y cierta astucia y queriendo al Barça", ha dicho el presidente azulgrana, quien al ser cuestionado como preferían las botifarras para comer si con patatas o con 'mongetes' ha sido contundente. "Las botifarras con 'mongetes' y las mentiras con patatas".

Laporta levanta la Supercopa tras ganar al Madrid (2-5) en la final de Yeda. / Afp

1.- El primer mensaje

“En las últimas dos semanas se han producido dos hechos que confirman algunas cosas. Confirman la fortaleza del Barça y desmienten un falso retrato apocalíptico de ciertos entornos que lo hacen por desconocimiento o por mala fe. O por las dos cosas”

2.- La economía

"Volvemos al 1:1 y se han firmado contratos como Nike, el mejor del mundo en ropa deportiva. Y hay inversores que se quieren asociar a la imagen del Barça. Son hechos que desmienten que dicen el que club está dando una mala imagen y está mal gestionado. El Barça no está intervenido económicamente por Liga y estamos levantando un estadio nuevo. No hay ningún club que tenga una tesorería tan robusta como la nuestra".

Aurélien Tchouaméni derriba a Dani Olmo en la final. / STR / EFE

3.- El caso Olmo

"Presentamos la documentación a la Liga el 27 de diciembre y entró en término antes de que acabe el año. El 28, 29, 30 y 31 la Liga nos pedía que completáramos la documentación. Y el 31 pensábamos que habíamos cumplido porque teníamos el 1:1. La Liga nos pidió requisitos adicionales que no estaban en la normativamos cumplido, teniamos el 1 1 nos pidio requisitos adicionales que no estaban en la normativa.

"Ha sido todo de una tensión superlativa, pero hemos ido superando obstáculos. Presentamos la documentación en tiempo y forma el 31 de diciembre" Laporta — Presidente del Barça

Presentamos a la federación la extensión de la licencia de Dani Olmo y Pau Víctor. Nos dijeron que no porque era un artículo obsoleto. No era correcto lo que nos decían. Ellos estaban en su derecho de pedir más documentación, aunque en situaciones similares no lo habían hecho. Pero lo aceptamos.

Ha sido todo de una tensión superlativa, pero hemos ido superando obstáculos. Por la premura de tiempo era un poco exagerado pedir eso, aunque nos reclamaban más datos sobre las empresas que habían invertido en este producto con informes de los auditores. Y los fuimos cumplimentando. Toda esta documentación estaba presentada el 31 de diciembre en tiempo y forma. Lo único que faltaba era acreditar el importe mínimo exigido por La Liga para que impactara en el 'fair play'. No es lo común, pero lo hicieron porque se necesitaba solvencia de las compañías. Esta operación me la creo si ha depositado un inversor el 40% y el otro el 100% me lo creo Nos han puesto pruebas diabólicas, pero las hemos superado".

4. La botifarra

“Estaba en un momento de euforia contenida porque habíamos conseguido conntra todo y todos. Y entonces tuve una reacción. Pero no insulté a nadie en el palco ni cogí a nadie por el cuello ni di patadas al mobiliario. Tuve una euforia contenida e indignación porque me vino a la cabeza el sufriemiendo de todos. Le dije directamente al presidente de la Federación lo que pensaba.

"No me gusta hacer el papelón y en el marco de una euforia contenida tuve una reacción que es la qué es y ya está hecho. Yo soy como soy" Laporta — Presidente del Barça

No me gusta hacer el papelón y en el marco de una euforia contenida tuve una reacción que es lo que es y ya está hecho. Yo soy como soy. ¿Tebas? No pretendo señalar a nadie a nivel individual. La butifarra amb mongetes y las mentiras a comérselas con patatas. Era una euforia contenida, repito, y con indignación porque no se había producido lo que nos habían dicho. No insulté a nadie".

Deco, Laporta y Flick posan con la Supercopa de España. / FCBARCELONA

5. La directiva

“Hemos trabajado bien, siguiendo un plan estratégico de tal manera que no ha sido improvisado ni a golpe de empue. Ni de ataques deel presidente, ni del azar, ni de ayudas externas . Lo hemos hecho sin que el socio tuvieran que rascarse el bolsillo. Lo hemos hecho hecho con talento, audacia, conocimiento, inteligencia, valentía… Se trataba de salvar al Barça y nosotros los hemos salvado. La mayoría de socios y socias entendían que el Barça estaba en una situación muy complicada y que se trataba de salvarlo porque venían de ataques que venían por tierra, mar y aire que venían desde fuera y algunos, desgraciadamente, desde dentro”

6.- La situación

"Nada de lo que ha pasado estas semanas nos ha sorprendido. Nada de nada. Si repasas la historia del Barça nos podíamos esperar estas reacciones. No es por casualidad que cuando el Barça vuelva a emerger en el liderazgo del fútbol mundial aparezcan diversos actores con sus correspondientes apoyos mediáticos y unen fuerzas para tratar de impulsar un relato ignominioso que no tiene nada que ver con la realidad".

7.- Los asientos VIPS

"Esta operación la seguiremos haciendo. Afecta a 475 asientos. Estos 300 millones de asientos VIP los seguirá cobrando el Barça. Y además 100 millones más. La explotación la pueden hacer ellos, con el riesgo y beneficio, así como ceder la explotación. Es una operación que se está haciendo en EE.UU. Algunos inversores americanos querían entrar, pero lo hemos hecho de manera mucho más beneficiosa para la entidad.

"Hay un inversor que es de Catar, que aportó 30 millones que lo acreditamos ante la Liga. También hay 70 millones que vienen de Emiratos Árabes" Laporta — Presidente del Barça

Hay un inversor que es de Catar, que aportó 30 millones que lo acreditamos ante la Liga. También hay 70 millones que vienen de Emiratos Árabes, que pagaron el 31 de diciembre, pero no llegaron el 40’% que nos pedía La Liga hasta el día 3. En la tesorería del Barça han entrado 30 + 28. O sea, 58 millones.

¿El dinero de Catar? Todo el mundo está viendo que los países del Golfo se están abriendo y se están convirtiendo en un lugar de oportunidades" Laporta — Presidente del Barça

¿El dinero de Catar? Todo el mundo está viendo que los países del Golfo se están abriendo y se están convirtiendo en un lugar de oportunidades, como podía ser en mi época ir a Londres y Estados Unidos hacer másters. Hay oportunidades allí de negocios, de trabajo, de diferentes tipos. En estos momentos están en el camino de conseguir unos estándares que nosotros consideramos suficiente. Hay que diferenciar en el terma de negocio y en otros temas. La voluntad de Arabia Saudí de cierta apertura como organizar la Supercopa femenina. Es muy diferente, en este sentido se debe hacer un cierto esfuerzo para entenderlo porque es una zona del mundo que economicamente esta muy desarrolada".

Joan Laporta durante la comparecencia de prensa / FC Barcelona

8.- Las críticas

"Estoy bastante acostumbrado a recibir críticas, pero no puedo aceptar esta fiscalización de mi cargo si va acompañada de mentiras. No puedo permitir que se aprovecchen de las críticas al club para atacar al presidente y desestabilizar al equipo. De estas dos semanas hemos salido con energías renovadas. Con más fuerza para seguir combatiendo porque se ha intentado desestabilizar al club en un momento trascendental de nuestra historia y delante de la consolidación de un joven equipo, dirigido por un extraordinario Hansi Flick, que está dispuesto a dar muchas alegrías al barcelonismo.

"Mucho deben trabajar los desestabilizadores de fuera y también los de dentro del barcelonismo para tumbarnos. Este modus operandi ya lo conocemos. Ya sabemos quiénes somos. Aquí nadie se chupa el dedo" Laporta — Presidente del Barça

Mucho deben trabajar los desestabilizadores de fuera y también los de dentro del barcelonismo para tumbarnos. Este modus operandi ya lo conocemos. Ya sabemos quiénes somos. Aquí nadie se chupa el dedo. Ya sabemos de qué va. Se repite ciclícamente. Nos conocemos todos, señores y señoras. Y una vez más celebro decir que no se han salido con la suya. ¡No se han salido con la suya! Somos directivos fuertes y determinado. Nos han querido liquidar, pero no nos hemos rendido nunca. Hemos conseguido lo que queriamos, el 1:1 y la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. No se han salido con la suya porque han querido desestabilizar al club y el escudo no se toca. El escudo no se mancha”

Víctor Font, en su comparecencia ante la prensa. / Javi Ferrándiz

9. La oposición

“Han tenido una oportunidad de oro para demostrar que quieren al Barça. Y no la han aprovechado. Se han posicionado al lado que nos han querido perjudicar. Al lado de medios de comunicación hostiles. Ahora aparecen todos, con prisa. Y les digo que paciencia. Han perdido una oportunidad de oro para demostrar que quieren al Barça. Se han posicionado al lado de organismos que se han querido desestabilizar. ¿Alguien cree que yo dimitiré por una decisión de LaLiga o la RFEF? Venderemos cara la piel. Se lo podían imaginar.

"Estoy muy decepcionado con la gente que tienen aspiraciones de ser presidente. No era estar al lado de Laporta, era estar al lado del Barça. Parecía que querían que fracasáramos. Pobre Barça si cae en sus manos" Laporta — Presidente del Barça

Estoy muy decepcionado con la gente que tienen aspiraciones de ser presidente. No era estar al lado de Laporta, era estar al lado del Barça. Parecía que querían que fracasáramos. Pobre Barça si cae en sus manos. Ojalá no caiga nunca en estas manos. Han priorizado de nuevo sus intereses por delante de los del Barça. Todos, eh! ¡Todos! El voto de censura es para situaciones excepcionales. Incluso se llegó a decir que salía de dentro. Esto ya es de mente rebuscada"

10.- Dein, "el mediador" entre Barça y Nike

“Este tema era una piedra en el zapato. Conocía a los de Nike e hicimos una estrategia. Se intentó durante un tiempo y no salió. Pensé que se debía cambiar de estrategia y puse a otro grupo de gente a negociar este asunto. Era una estrategia jurídica, institucional, comercial y legal. Se consiguió ese contrato. Han pasado muchas cosas entre la relación de Barça y Nike, eso creó desconfianza.

"Permitió que fuéramos al mercado a buscar una oferta y a retirar los procedimientos judiciales contra la multinacional. Se recuperó la confianza gracias a este mediador" Laporta — Presidente del Barça

Se tenía que recuperar esa desconfianza y gracias a la intervención de un mediador, decidido entre Nike y Barça, se acercaron posturas. Permitió que fuéramos al mercado a buscar una oferta y a retirar los procedimientos judiciales contra la multinacional. Se recuperó la confianza gracias a este mediador. Estamos muy satisfechos de tener el mejor contrato. Reconocimos el trabajo hecho por el mediador y sus honorarios los compartimos de manera proporcional con la multinacional y el Barça”