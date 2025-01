Así ha sido la rueda de prensa de Laporta para explicar el caso Olmo

¿Por qué se apuraron los plazos para inscribir a Olmo y Víctor? "El impago de Barça Vision creo que sí impactó. Pero es imputarnos a nosotros un impago que cuando firmamos con Libero, que cotizaba en Frankfurt... Se produjo un impago cuando ese grupo había pagado 20 M€. Parece que nos pongan pruebas diabólicas. A la Liga y a los clubes también han recibido impagos y no se les exige tanto como a nosotros. Hemos superado las pruebas y estamos en el 1:1. La realidad es otra. Nosotros intentamos inscribir a Olmo con el contrato de Nike con el que cobramos el triple a partir del 28, luego sale lo de Christensen hasta el 31 de diciembre. Tristes por la lesión de Ter Stegen, pero cabían los tres jugadores con ese ahorro y no se consigue. Hemos tenido recursos porque se había trabajado. Lo de los palcos VIP se trabajó desde principios de 2024. Son circunstancias y tienes que ir dando soluciones. De alguna manera hay que buscar la mejor alternativa. Es así... No voy a prejuzgar nada. El CSD tiene que tomar la resolución. Que todo un CSD con la Abogacía del Estado detrás de la cautelarísima aprecia que se da un daño de muy difícil reparación. Para ellos hay apariencia de buen derecho y esto es fundamental. Leyendo la resolución, que consideran que hay nulidad del acto administrativo porque el órgano no era competente para no dar las licencias, soy optimista. Ojalá se estimen nuestras pretensiones. Hay que tener en cuenta que hay una ley muy clara en materia de lo que son los derechos fundamentales y el derecho al trabajo. No han incurrido en el supuesto que contempla el artículo referenciado. Han empezado jugando con el Barça y siguen jugando porque tienen contrato en vigor. El artículo invocado es la estabilidad de la competición con la estabilidad de las plantillas. No hemos aprovechado para reforzarnos. Estos jugadores ya estaban y seguirán estando. El recurso se resolverá cuando el CSD lo considere, pero espero que tengan esto en cuenta".