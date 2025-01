Enigmático mensaje de Flick sobre la portería entre Szczesny y Peña: "Ha cambiado mucho"

El Barça no puede desperdiciar el beneficio añadido que ha comportado la victoria sobre el Real Madrid. El título de la Supercopa y la prima económica son inherentes al triunfo en la competición. Pero el espectacular 2-5 ha multiplicado una serie de intangibles, como la confianza en juego, la seguridad en la capacidad propia y la credibilidad de un proyecto que fue perdiéndose en el tramo final de 2024 cuando los resultados (5 puntos ganados de los últimos 21 de la Liga) malograron el liderato.

En poco quedara la exhibición de Yeda si el Barça no corrobora la goleada al Madrid con la eliminación del Betis en el duelo únicos de los octavos de final de Copa este miércoles en Montjuïc (21 h). Y Hansi Flick también quiere aprovechar y exprimir el estado de gracia que mostraron sus hombres, y les pidió "la misma actitud y la misma concentración" para la cita frente al cuadro verdiblanco recordando, así, que nada les vendrá dado si se lo ganan manteniendo niveles mínimos de exigencia. Y de acierto, por supuesto.

Deco, Laporta y Flick posan con la Supercopa de España. / FC Barcelona

"Es muy importante después de esta gran victoria que demostremos que somos un equipo muy fuerte y que queremos ganar", comentó Flick. "Cada pase, cada carrera, ha de ser ejecutado bien y con determinación porque el Betis es un gran equipo", añadió, fresco en el recuerdo el 2-2 del duelo que mantuvieron en la Liga en diciembre. El gol de la igualada andaluza llegó en el tiempo añadido.

Flick no hizo un alarde excesivo del triunfo de la Supercopa el pasado domingo. El técnico se ancló en un par de ítems: lo orgulloso que estaba por la actuación del equipo y la necesidad de seguir mejorando y aprender de los errores. Dos días después convenía en que se ha tratado de "una gran victoria".

Araujo celebra la conquista de la Supercopa tras ganar al Madrid en Yeda. / FCBARCELONA

"Ganar al Madrid con este resultado es muy grande y así lo sentimos", reconoció del 2-5, después de que el equipo remontara el 1-0 de Mbappé. La manita complementó el sonoro 0-4 del Barça en el Bernabéu en el choque de la Liga.

La euforia, no obstante, debe quedar delimitada en la grada, no en el campo de entrenamiento. Toca "volver a demostrarlo". La orden, el mandato, más que la sugerencia o el consejo de Flick a sus hombres. El Barça se enfrenta a la primera piedra del camino de la Copa tras el ensayo de Barbastro. Con la visita el sábado al Getafe no es descartable que haya cambios en el once inicial.

El cambio en la portería

Lo que ha "cambiado mucho, a decir verdad", reconoció, es la situación de la portería. Flick destacó la actitud de Szczesny al regreso de las vacaciones navideñas por el rendimiento ofrecido, la mentalidad exhibida y la voluntad de ayudar al equipo y a los porteros.

Szczesny comete la falta sobre Mbappé que le costó la expulsión en Yeda durante el Madrid-Barça de la final de la Supercopa de España. / Ap

El polaco disputó la semifinal de la Supercopa por un retraso de Iñaki Peña y repitió en la final, en la que acabó expulsado. Pero, al mismo tiempo, resaltaba la respuesta del alicantino al superar al enorme presión que tenía después de encajar un gol en el primer tiro recibido. "Se rehizo perfectamente, se mostró muy entero y mejoró", fue su análisis.

Szczesny no jugará la Copa por su expulsión e Iñigo Martínez cayó lesionado. Tiene para un mes de baja, lo que cambia la situación de Ronald Araujo, proclive a marcharse en el mercado de enero. "Es un gran central, de los mejores, un líder, y jugó muy bien; es lo que esperamos de él", comentó Flick.

"La atmósfera es fantástica"

Antes de sentarse Flick para atender la rueda de prensa convencional, había tenido lugar la comparecencia de Joan Laporta en la que explicó los pormenores de la inscripción, desinscripción y nueva inscripción por medida cautelar de Dani Olmo y Pau Víctor, en el último show protagonizado por el Barça que despidió el año e inauguró el 2025.

Como si hubiera oído llover, Flick eludió manifestarse sobre las opiniones del presidente de ataques indiscrimiados a él, a Laporta, al club y al equipo. El técnico tocó el violín al manifestar que el vestuario está concentrado en su trabajo, que todo el mundo está contento de pertener al Barça, que hay muy buenas relaciones entre ellos y que "la atmósfera es fantástica".