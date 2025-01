Las claves del 'once' del Barça ante el Madrid en la final de la Supercopa: Szczesny, titular

Son los mismos. Son los mismos 11 jugadores que salieron en la semifinal para derrotar al Athletic. Y no ha querido Hansi Flick tocar nada en este once donde repite Szczesny como portero titular.

1.- Iñaki Peña, suplente. Llegó tarde a la sesión de activación previa a la semifinal de la Supercopa, lo que le costó el puesto de titular. Se quedó en el banquillo ante el Athletic, asistiendo a un gran partido de Szczesny, que volverá a defender el marco del Barça en la final de la Supercopa contra el Madrid. ¿La defensa? La de siempre: Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez y Balde. Araujo, cuyo futuro en el club es cada vez más incierto, sigue siendo suplente.

2.- Gavi por delante de Olmo. No toca nada Hansi Flick en su once inicial. Repite la fórmula que empleó para derrotar al equipo de Valverde. O sea, una vez inscrito Dani Olmo en La Liga, el técnico alemán no ha querido alterar la jerarquía de la alineación. Sigue Gavi de titular formando el centro del campo con Marc Casadó y Pedri. Olmo se queda en el banquillo.

3.- El ataque de lujo. No hay cambios tampoco en la delantera, una vez recuperado Lamine Yamal, quien completó una muy buena primera hora contra el Athletic. Lewandowski y Raphinha son intocables en la parcela ofensiva. Pau Víctor, el otro jugador inscrito esta semana en La Liga, también comparte el banquillo con Dani Olmo.

4.- Ancelotti tampoco toca nada. No hay cambios en el once inicial del Madrid ya que el técnico italiano ha elegido a los mismos protagonistas que ganaron al Mallorca en la semifinal. O sea, Bellingham queda por detrás, y con libertad, del trío de lujo blanco: Rodrygo, Mbappé y Vinicius.