El 'boom' de los cromos de fútbol femenino

"Llamé a mis dos sobrinos para que me ayudasen a abrir sobres y cuando salió mi cromo se pusieron a chillar. Eres tú, eres tú. Dámelo, porfa. Estaban como locos, súper ilusionados. Pero les dije que no, que el primero era para mí", cuenta entre risas Cristina Baudet (Santa Coloma de Gramenet, 1991), una futbolista del Levante Badalona, ex del Sant Gabriel, el Barcelona (2014-2016) y el Espanyol, que atesora más de 270 partidos en la Liga F.

"Nunca me hubiera imaginado, primero que el fútbol femenino pudiera crecer tanto, y después, que pudiéramos salir algún día en los cromos. Abrir un sobre y ver mi cromo fue un choque. Fue decir: hostia, hasta dónde hemos llegado. El día que abrí el primer paquete parecía que tenía diez años. Fue alucinante. Una ilusión súper grande. Después de tantos años de esfuerzo y de pegar cromos de chicos, fue como decir: yo estoy aquí, en este álbum. Es una cosa que ni siquiera tenía en mente y que se ha hecho realidad. Aún no me lo creo", añade.

Cromo de Cristina Baudet de la colección de Panini de la Liga F / .

El 15 de enero se presenta la tercera edición de la colección de cromos de la Liga F, editada por Panini. Fue la primera colección a nivel mundial basada en una competición nacional femenina. La Premier League inglesa y la Bundesliga alemana ya han seguido sus pasos. La colección masculina de Panini arrancó en la temporada 1979-1980.

Si viaja atrás en el tiempo, Baudet se reencuentra con "la típica niña" que suplicaba dinero a sus padres para comprar dos paquetes de cromos. Pero en realidad no fue la típica. Fue la única. "Nunca encontré ninguna chica que hiciese la colección", asiente.

Apuntaba los cromos que le faltaban en una lista y los iba tachando a medida que los conseguía. Su fijación era Ronaldinho. No había referentes femeninos. "Qué va, qué va. No los teníamos hasta hace pocos años", escupe. Ahí radica otro de los triunfos del fútbol femenino: hoy las niñas ven que pueden llegar a ser futbolistas en la tele, en la PlayStation y, desde el curso 2022-2023, también en los cromos. "Es la única colección que he terminado", ríe la futbolista.

Trofeos

Acabó cambiando cromos con sus compañeras de equipo, incluso en los viajes. Cuando encontraban a una compañera le guardaban sus cromos para dárselos: son un trofeo "inimaginable" en lo individual, por estar en la élite, y sobre todo en lo colectivo, porque la colección era una utopía. Guarda el álbum del año pasado bajo llave: "Lo tengo en un cajón porque el día de mañana se lo quiero enseñar a mis hijos, a mis hijas, a lo que tenga. Que puedan ver que su madre ha salido en los cromos".

El curso pasado, incluso ayudó a completar su colección a su sobrino Eric. "Se llevó mi cromo al cole para enseñarlo. Sus compañeros le decían que también me tenían, pero no se creían que yo fuera su prima. Al final le dije que si quería nos sacábamos una foto para que la pudiera enseñar", prosigue. "A mí me ha reconocido gente por el cromo", ahonda Baudet, excompañera de Alexia Putellas en el Barça.

Cromo de Júlia Mora de la colección de Panini de la Liga F / .

Una de las cosas más bonitas que le ha dado el fútbol es ver la ilusión en la cara de una niña que abre un sobre y se encuentra con su cromo. O que le pide que se lo firme a la salida de un partido. Le sigue sorprendiendo cuando le pasa. Hace poco eran invisibles: "Vamos sumando pasos y cada vez estamos más arriba. Esto comenzó cuando no había nada. Ni césped. Si miras atrás y luego miras al presente, dices: jolín, qué bonito es ahora». «Estas cosas nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Es lo que necesitamos: visibilidad», añade.

En este sentido, desde Panini acentúan que la colección no se edita por altruismo o filantropía hacia el fútbol femenino, sino porque interesa e importa. "Hay un mercado, unas expectativas. Si sale una tercera edición significa que es una situación económicamente interesante. Porque no hay que olvidar que las cosas se hacen para cubrir unos presupuestos", cuenta Lluís Torrent, director general de la empresa en España y Portugal. La previsión es poner a la venta un millón y medio de sobres. Habla de una colección que se va "consolidando", de una cosa que hace crecer el fútbol femenino y a la vez evidencia e ilustra su crecimiento.

Ediciones anteriores

Júlia Mora (Sant Vicenç de Castellet, 1997), también jugadora del Levante Badalona y ex del Espanyol y el Barça, no salió en la primera edición de la colección porque se limitó a 16 nombres por equipo. "Me enfadé un poco. Si el año que viene no se hace, ya me he quedado sin cromo, pensé", afirma la central. Pero se hizo la segunda y ahora llega la tercera.

"Todas conocemos a las jugadoras con más nombre, las del Barça, pero para las recién llegadas a veces es difícil hacerse un sitio entre tanta estrella. Es bonito que cuenten contigo y que las niñas te conozcan y te reconozcan. Da un poco de orgullo", añade.

Cuenta que tenía dos ídolos de pequeña: a Carles Puyol se lo encontraba en la televisión de casa y en todas partes y a Irene Paredes tenía que "buscarla" y aprovechar para fijarse en ella cada vez que aparecía. "Este año hicieron el primer torneo femenino en mi pueblo y le pusieron mi nombre", admite feliz. El año pasado fue más de una vez al estanco de debajo de casa para comprar sobres para terminar la colección. Cuenta los días para empezar la nueva. "Es bonito tener algo tangible que perdure en el recuerdo", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo