"Los que acosaron a nuestras mujeres, en Yeda, eran auténticos animales irracionales"

El acoso sufrido, en el King Abdullah Sports City, de Yeda, en la segunda semifinal de la Supercopa de España, por parte del público contra la expedición de familiares y aficionados que apoyaron al Real Mallorca en su partido contra el Real Madrid sigue coleando y alarmando a la gente por parte de los seguidores que sufrieron semejante humillación.

Ni siquiera Rafael Louzán, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, organizadora del evento, ha mostrado inquietud y palabras de apoyo ante semejante vergüenza y, aunque el Real Mallorca parece interesado en que se conozca la verdad y, sobre todo, alguien pida disculpas por los ataques, todo parece indicar que el fútbol dejará que este lamentable suceso vaya desapareciendo poco a poco, a medida que pasen los días.

"Fue todo vergonzoso y, sí, llegamos a pasar miedo, sobre todo nuestras mujeres. Antes de salir de Palma, nos pidieron que respetáramos su estilo de vida y llegas allí y resulta que los que se comportan como animales irracionales son ellos. Yo creo que, por mucho que nos paguen, no deberían volver a jugar allí" Kike Darder — Padre de Sergi Darder, jugador del Real Mallorca

A las denuncias de algunas de las esposas y compañeras de futbolistas rojillos, se ha añadido hoy, en declaraciones a IB3, las tremendas acusaciones de Kike Darder, padre del centrocampista del ‘Mallorqueta’, antiguo jugador del RCD Espanyol, de Barcelona. Darder es tremendamente contundente con sus comentarios y asegura que se trataba de “animales irracionales, que piden respeto para ellos y, luego, no lo tienen contigo. Fue increíble, muy, muy, vergonzoso todo”.

“Cuando se acabó el partido y abandonamos nuestras localidades, camino de los autobuses”, empieza a contar Darder, “fue un auténtico asedio. La verdad, no sé cómo explicarlo, pues se trataba de un asedio de auténticos animales irracionales, con burlas constantes, grabándonos, haciéndonos fotos continuamente, con una falta de respeto tremenda hacia todos nosotros, manoseando a las mujeres y acercándose a un palmo de ellas”.

Pasaron miedo

Darder reconoce que las mujeres del grupo pasaron mucho miedo “con razón, con mucha razón, pues nunca puedes pensar qué puede llegar a pasar con este tipo de gente”. El padre de una de las estrellas del Real Mallorca reconoce que “fueron veinte minutos muy, muy, delicados, pues estábamos totalmente desprotegidos. No había nadie de seguridad, nadie y fue una experiencia horrorosa, repito desde que dejamos nuestras localidades hasta que llegamos a los autobuses”.

Una familiar del defensa del RCD Mallorca 'Copete', conversa con los medios a su llegada al aeropuerto de Palma. / EFE/ Cati Cladera

Darder reconoce que llegar al autobús fue una auténtica aventura “y, por descontado, nuestra salvación, pues no veías el final del acoso. El problema es que era gente incivilizada, animales irracionales, que estaban materialmente encima nuestro, haciéndonos fotos con el móvil, de verdad, a menos de un palmo de nuestras caras, burlándose de todos nosotros”.

“Fue todo, todo, muy surrealista, increíble, es lo más vergonzoso que he vivido como seguidor de fútbol. Yo creo que, por más dinero que nos paguen, por más dinero que nos den, creo que no tiene sentido ir a esos países a jugar, donde demuestra, con actos y comportamientos así que les falta mucha, mucha, educación. Yo, desde luego, no volveré a ir”.

Denuncia de Kaluzova

Darder cuenta que desde el mismo momento en que les pasaron el plan del viaje, recibieron instrucciones de que no hiciesen fotos a la gente de allí y que respetasen su estilo de vida. “Es tremendo, te dan esas instrucciones y, luego, llegas allí y son ellos los que se comportan como animales irracionales, te acosan, manosean a nuestras mujeres y se ríen de ti a la cara”.

“Todo fue muy decepcionante. Se metían en nuestro grupo, nos arrastraban, nos tocaban sin permiso, nos grababan sin nuestro consentimiento, se burlaban de nosotros y ni siquiera podíamos ir al baño pues, automáticamente, recibíamos comentarios desagradables” Natalia Kaluzova — Esposa de Dominik Greif, portero del Real Mallorca

Natália Kaluzova, esposa del meta rojillo Dominik Greif, ha explicado en sus redes que todo lo ocurrido fue muy, muy, lamentable y culpa a la organización de la Real Federación Española de Fútbol de todo lo ocurrido “pues ellos, simplemente son así y, en ese sentido, no hay nada que podamos hacer al respecto”.

Kaluzova explica que “es evidente que si nos hubiesen explicado que no podían protegernos, hubiésemos tomado nuestras medidas, pero es que fue tremendo, incluso cuando llegamos a los autobuses golpearon las ventanas. Había esposas de futbolistas que llevaban a sus hijos de la mano o en brazos y, la verdad, fue todo tremendo”.