Pedri sobre la Supercopa: "Jugar por un título ante el Madrid motiva a cualquier jugador que se dedica a esto desde pequeñito"

Un clásico y un título. El partido ante el Madrid y la recompensa de la Supercopa de España. Como diría Bernd Schuster, leyenda azulgrana, transformista blanco, no hace falta decir nada más. "Jugar por un título ante el Madrid motiva a cualquier jugador que se dedica a esto desde pequeñito", corroboró Pedri, culé que, como los canteranos que pueblan el vestuario, tienen además un "extra" añadido al de cualquier otro profesional que no haya vivido la rivalidad de crío.

El sí la ha vivido. Su infancia en Canarias, en la localidad tinerfeña de Tegueste, va ligada al sentimiento incondicional por el Barça. Aunque el Madrid quiso ficharle al detectar su talento, sus preferencias eran inconfundibles. Pedri es uno de los más antiguos del equipo con 22 años, al punto de que debería renovar ya por segunda vez el contrato.

Pedri habla con Flick. / Jordi Cotrina

Renovación en marcha

El primero que firmó en 2019 (hasta 2024) fue mejorado y ampliado hasta 2026. "Mis agentes y el club me dicen que todo va bien, que la gente esté tranquila", manifestaba, en contraste con los rumores que aluden a la posible marcha de Ronald Araujo a la Juventus.

El central uruguayo teme verse condenado a la suplencia. De los cinco partidos en los que ha estado disponible tras la lesión que se produjo en julio con la selección sólo jugó la Copa en Barbastro. En los otros ni siquiera ha salido del banquillo. La competencia de Pau Cubarsí e Iñigo Martínez barran el camino de Araujo, que también acaba en 2026. Las negociaciones no discurren engrasadas.

Pedri celebra el primer gol del Barcelona-Atlético Madrid / EFE

"La competencia es lo mejor que le puede pasar al equipo porque eleva el nivel de exigencia y, por tanto, de la plantilla. Es bueno que el míster tenga dificultad para elegir y que haya dos compañeros por puesto que pueden jugar perfectamente cualquiera de los dos", reflexionaba Pedri.

El irrompible Pedri

No es su caso. Ha sido titular con los tres entrenadores que ha tenido: Ronald Koeman, Xavi Hernández y Hansi Flick. Sólo se ha ausentado del equipo durante sus lesiones. Muchas y largas en el pasado, "una transición que he tenido en mi vida", dijo Pedri, irrompible desde marzo, "fruto del trabajo que he hecho".

Ahora es feliz "viviendo del fútbol desde dentro", tanto le da como mediocentro o como interior, con continuidad y la fe de Flick. Todos los partidos ha jugado Pedri, que ya marcó un gol al Madrid en la Supercopa de 2023. El internacional canario, que negó un hipotético boicot a la selección española si hubieran suspendido a Dani Olmo -"eso es mentira", afirmó con contundencia- afirma que no está pendiente de las estadísticas. "Los números que miro son las victorias del Barça".