Imagina tomarte en serio todo esto

Beñat Turrientes es un joven centrocampista de la Real Sociedad. Corrientes circulares en el tiempo es una canción de Los Planetas. Hace un tiempo, estaba viendo un partido y mi mente los asoció. Mi mente empezó a repetir Turrientes circulares en el tiempo. Me hizo gracia. Pensé incluso en hacer un meme o algo por el estilo, pero luego me dio pereza. Cada vez que ahora escucho, veo o leo algo sobre Beñat Turrientes me acuerdo de Turrientes circulares en el tiempo. Siempre será así. Es el tipo de contenido que se espera de mí.

Me parece bien. De todos los roles disponibles en el amplio abanico del columnismo deportivo, me ha tocado el más sano. Debe ser para compensar los daños por pasar con mi equipo siete temporadas en Tercera, tras un impío descenso administrativo. Imaginad que tuviera que estar leyendo y analizando la flexible legislación vigente. Imaginad que tuviera que tomarme en serio el ecosistema que rodea la pelota. Imaginad que tuviera que teclear un relato que matara al dato. Imaginad que tuviera que estar devolviendo favores a entrenadores y presidentes. Imaginad que os tuviera que tratar como si fuerais imbéciles.

Sin duda, es mejor opción un meme de Turrientes.

Además, lo que somos, o lo que los demás ven en nosotros, no es tan importante. Lo entendí del todo cuando Javi Garrido me contó sus novedades. Resulta que vive en una sexta planta, y en la octava vive una anciana. Resulta que la señora le felicita siempre por los triunfos del Real Madrid, pero Javi no es del Real Madrid. Resulta que sus múltiples intentos de explicar que no es del Real Madrid no han funcionado, así que al final ha optado por fingir. Resulta que en el ascensor, con esa mujer, Javi es del Real Madrid.

Y me parece bien, porque total, si la señora es feliz así, pues no le cuesta nada.

Conté todo esto a mi colega Javier, y como siempre fuimos un poco más allá. Fantaseamos con la expansión del madridismo en el interior de Javi. Nos gustó pensar que esto que empezó limitándose al ascensor, por no decepcionar a la vecina, se le va de las manos. Que le coge el gusto a eso de ser del Real Madrid y ganar Champions. Que piensa que controla, pero de repente se sorprende a sí mismo compartiendo la opinión de los tertulianos más afamados.

Etcétera: nos gustó pensar que esto acabará con Javi refundando Ultra Sur, siendo juzgado por ello en la Audiencia Nacional y tratando de explicar al magistrado, sin suerte, que es inocente, y que todo empezó por complacer a una entrañable señora.

En fin, Peter Lim

Peter Lim es un empresario e inversor singapurense, conocido por ser el propietario del Valencia. Norman Quentin Cook, más conocido como Fatboy Slim, es un DJ y productor británico. Hace un tiempo, estaba viendo un partido y mi mente los asoció. Mi mente empezó a repetir ‘fat boy es Lim’. Me hizo gracia. Construí el chiste al modo ‘se levanta el telón’. Obvio. Aparece un chico gordo con la cara del dueño del Valencia, baja el telón, nombre del artista: fat boy es Lim.

Cada vez que ahora escucho, veo o leo algo sobre Peter Lim me acuerdo de fat boy es Lim. Siempre será así. Es el tipo de contenido que se espera de mí.

