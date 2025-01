Primera reacción oficial del 'escándalo Olmo': "No ha habido negligencia ni mala gestión", dice la portavoz Elena Fort

Maria Elena Fort, vicepresidente y portavoz del FC Barcelona, ha roto el silencio institucional sobre el escándalo que se ha generado con la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Ha aparecido después de que aparecieran informaciones de que el CSD se inclinaría por conceder la cautelarísima a los dos jugadores. Fort ha negado que el club azulgrana haya actuado de forma "negligente", ha asegurado que no ha habido "improvisación" ni tampoco "mala gestión".

Hansi Flick y Joan Laporta se saludan antes dl último entrenamiento en Yeda. / Alberto Estévez / Efe

En declaraciones al programa El Món a RAC1, la vicepresidenta negó que el Barça “haya ido al límite, eso no es cierto. Se nos ha hecho un juicio sumarísimo sin tener información de lo que ha pasado. Hemos cumplido estrictamente las indicaciones del regulador económico y hemos trabajado de la mano con él. No improvisamos. Nos dijeron que con el contrato de Nike estaríamos en el 1:1, pero ha habido cambios y hemos tenido que acelerar una operación paralela, que era grandísima para el club porque nos lo cambiaron las últimas semanas de manera injusta. La negligencia no fue culpa del Barcelona, presuponer esto es muy aventurado”. Reiteró que “no hay improvisación en la gestión, hay situaciones particulares, también las Ligas de Tenerife se ganaron en el último minuto”.

Fort, que es también la responsable de la construcción del nuevo Camp Nou, dijo desconocer cuáles son las dos misteriosas empresas del Golfo Pérsico que se han hecho con la explotación de parte de los asientos VIP del nuevo Estadi. Desveló que en concreto se trata de 470 localidades, el 5%, y por 30 años. "No sé los nombres de las dos empresas, pero es una grandísima operación que nos estabiliza".

La vicepresidenta, que en su día criticó con extrema dureza el acuerdo de la junta de Sandro Rosell con Qatar, quiso marcar distancias con este acuerdo con empresas en principio de Qatar y Emiratos Árabes. "Este acuerdo es otra cosa respecto al que se firmó en el año 2010 con Qatar. Mis opiniones personales sobre estos países no es relevante ahora y hay que aceptar las relaciones de estos niveles y pasan por el departamento de compliance del club. En la vida hay que aceptar las contradicciones”, dijo

Sin fecha de retorno al Camp Nou

En este sentido, cuándo se podrá regresar al Camp Nou no lo aclaró Fort. "A día de hoy no hay una fecha exacta, pero será esta temporada cuando se pueda. Hemos hecho un ejercicio total de transparencia. Ha habido imponderables que las primeras previsiones se hayan retrasado por problemas de mano de obra o suministros. La desviación será de unas semanas arriba o abajo. Sobre la penalización, las valoraremos a final del proyecto y analizaremos si se han de aplicar o no”.

Respecto a las palabras de Raphinha ayer en rueda de prensa, Fort dijo que “se viven momentos de excesivo ruido en las redes sociales. El Barça es un club fuerte que se está recuperando de una situación que amenazaba la desaparición. Hemos hecho todos los deberes sin el intervencionismo de LaLiga y podemos fichar a cualquier jugador, pero parece que curiosamente no a los que tenemos contratados. Y todo eso se ha hecho gracias al presidente y a un gran equipo de profesionales a los que se les ha faltado el respeto”.

Igualmente se le preguntó sobre la figura de Darren Dein, el comisionista del acuerdo de Nike y Spotify, cuya actuación, dijo, "no ha pasado por el departamento de compliance”. Y añadió: "el club ha trabajado profesionalmente. En el mundo de los grandes contratos se pagan comisiones. Quizás no nos gusta pagarlos, pero se pagan. Y lo hicimos por el bien del Barça”.