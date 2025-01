Euforia de Laporta y corte de mangas tras conocer la cautelar del CSD a Dani Olmo y Pau Víctor

Todavía no había empezado la semifinal de la Supercopa de España cuando Joan Laporta fue cazado por las cámaras de Esport 3 nada más conocerse la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de concederle la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor.

Estaba en el interior del estadio de Yeda el presidente azulgrana cuando se reencontró con Enric Masip, con quien se fundió en un emotivo abrazo. Y después, ya camino del palco, hizo un espectacular corte de mangas expresando toda la ira que llevaba acumulando en las últimas semanas después de que La Liga y la Federación hubieran denegado la inscripción a ambos futbolistas.

"Me he enterado en el autobús de esta decisión cuando ya íbamos camino del estadio. Lo hemos celebrado todos, ahora todos tenemos más ganas”, ha dicho Flick a Movistar + mientras los jugadores iban abrazándose felices a Dani Olmo y Pau Víctor. "Se lo he dicho directamente a los jugadores y es un motivo más para ganar", ha añadido el alemán.

"En primer lugar estoy contento por los jugadores. Han sido días difíciles y estamos satisfechos y contentos, nos han dado la razón y eso es lo más importante", ha indicado Deco, el director deportivo del Barça. "Llevamos 8 días delnuevo año y estamos viviendo algo que es alucinante... Hay situaciones que son esperpénticas", ha dicho Jon Uriarte, el presidente del Athletic, también a Movistar +.

"El presidente del Athletic debe preocuparse de lo suyo y dejar al Barça. Estamos haciendo las cosas bien, la razón o no son cosas de la justicia. Si nos han dado la razón es porque nos la han dado de momento”, ha subrayado el ejecutivo del club azulgrana.

"Resistir es ganar"

Luego, a través de su cuenta X, Jordi Finestres, otro de los asesores más cercano al presidente Joan Laporta, ha querido trasladar su opinión sobre esta decisión del CSD. "Podría decir tantas cosas de todo lo que se ha dicho en los últimos días… Pero hoy hay un partido muy importante y lo que toca es ganar y estar todos juntos con el equipo", ha explicado Finestres.

En su mensaje, el asesor de Laporta explica que está "feliz por Dani y Pau y, especialmente por el presidente". Termina con una contundente sentencia: "Resistir es ganar. En el Barça y en la vida".