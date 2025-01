¿Y si Chen no manda? Por Sergi Mas

Chen Yansheng, propietario del Espanyol.

Todos somos empleados. Por muy arriba del todo que alguien se sitúe en una pirámide empresarial, social o política, sigue siendo empleado. Y creo que Míster Chen es un empleado como todos, a pesar de quien hace bandera de su independencia, pero el 99% de los humanoides tenemos un responsable al que rendir cuentas.

Por ello, últimamente me pregunto si Chen fue un juguete (curiosa coincidencia) del gobierno chino que desde enero de 2016 tiene la misión de dirigir un club de fútbol en Europa. Pasado el tiempo el gobierno ha cambiado la estrategia, ha cerrado el grifo y Chen, como empleado, tan sólo ejecuta lo que le mandan. No me negarán que puede tratarse de una teoría más que entendible e incluso coherente, porque Chen sigue estando atado de pies y manos por designios de quien manda más que él.

Ello explicaría su ausencia de nuestro estadio desde hace más de tres temporadas, que no son pocas. En su lógica, puede que piense: "Para qué voy a ir a un estadio si me van a abuchear, pese a que en 2016 les salvé de la desaparición".

Llegados a este punto, y desde esta tribuna de EL PERIÓDICO, propongo humildemente al gobierno chino y al presidente de Rastar algo bien sencillo y que la maquinaria política mundial ha utilizado en diferentes ocasiones: para este sábado, contra el Leganés, enviar un doble suyo a la tribuna. Así tendremos a la parroquia desahogada y tranquila.

No será difícil encontrar un doble exacto de un total de 1.411 millones de habitantes que tiene China. ¿Requisitos? Hablar poco, porque la expresividad no sería el aspecto más destacable del Presidente. Más cosas: moverse por la zona premium de la tribuna en los prolegómenos del partido saludando a quien Mao le indique; para nada volverse un 'putoloco' si marcamos un gol y estar dispuesto a recibir algún improperio... Porque aquí, mucho ruido, pero a la hora de manifestarse en su contra van 60.

¿Qué, presidente? Si no llegamos a tiempo para el Leganés, ¿lo activamos para el día del Valladolid?