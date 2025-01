Los abonados a Montjuic deberán pagar si quieren ir al Barça-Betis de Copa

Tras el sorteo de Copa del Rey, el Barça quedó emparejado con el Betis y la competición copera volverá al Estadi de Montjuic. Además de los múltiples frentes abiertos que tiene el Barça se suma una nueva polémica. Los socios abonados a Montjuïc deberán pagar por ir al partido de Copa, ya que no está contemplado en el pase de temporada que el club amplió en noviembre. La prolongación del abono se formalizó para los partidos contra Valencia y Alavés y también incluía el partido de Champions contra el Atalanta (que, según el Barça, no acarreaba un coste adicional en el mismo).

Los abonados que quieran asistir al partido contra el Betis deberán pagar la parte proporcional de la entrada que se sumará al abono. El club alega que no está incluido en el abono de este mes de enero "por la incertidumbre de si jugábamos en casa o no. Era un partido que se podría haber jugado fuera y no podía ser incluido".

Así lo ha comunicado el Barça a través de un correo electrónico a todos sus abonados. Un texto en el que confirma que quienes deseen asistir al partido deberán pagar por ello. En cuanto al procedimiento, es el mismo que se utilizó para vender las jornadas de Liga contra el Valencia y el Alavés. Es decir, a partir de las 12.00 horas del día 9 se pondrá a disposición de los propietarios del abono un formulario "para extender la vigencia y realizar el pago correspondiente" al precio proporcional. Como es habitual, esto no será suficiente, ya que también será necesario confirmar la asistencia al partido hasta 48 horas antes del encuentro.

Esta es la primera prolongación del abono que hacen los socios que han decidido ir a Montjuïc esta temporada. Se comunicó y formalizó los últimos meses del año 2024 y se informó a los abonados que este cubría "los partidos contra el Valencia CF y el Club Deportivo Alavés, correspondientes a las jornadas 21 y 22 de LaLiga, así como el de la jornada 8 de la Champions League contra el Atalanta, se disputarán en el Estadio Olímpic Lluís Companys". "En cuanto a un posible partido adicional de eliminatoria de play-offs para la clasificación a octavos de final de la Champions League, que se juegue en casa, este quedaría incluido dentro del abono Spotify Camp Nou", añadía la comunicación. De la Copa del Rey no se hacía comentario alguno y ahora, tras el emparejamiento contra el Betis, se ha anunciado que se deberá pagar aparte.

Los abonados podrán pedir a partir del jueves 9 de enero a las 12.00 sus entradas. En cambio, la venta de entradas al público general, peñistas y socios, está abierta desde el momento en que se ha sabido el emparejamiento este miércoles.