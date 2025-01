Raphinha desata una nueva polémica: "Si yo estuviera en otro club y viera la situación, me pensaría si lo mejor es venir"

En el vestuario intentan que no les afecte, pero sin duda la situación que están viviendo Pau Víctor y Dani Olmo incomoda. Tanto a los futbolistas como al staff. Raphinha no quiso esconderse en la rueda de prensa previa el enfrentamiento contra el Athletic Club. El capitán fue sincero y se pronunció sobre unas de las probables consecuencias del caso Olmo. "Si yo estuviera en otro club y viera la situación, me pensaría si lo mejor es venir", confesó.

Raphinha durante la rueda de prensa antes de las semifinales de la Supercopa de España / EFE

"Creo que sí [afectará a nuevos fichajes]. Yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que están pasando Pau y Dani, pensaría si es lo mejor venir aquí. Cuando fiché, sabía la situación del club. Sabía que tenía un porcentaje de posibilidades de jugar con esta camiseta y esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada", argumentó el jugador.

El presidente Joan Laporta, al concluir la comparecencia de prensa de Raphinha, acudió a su encuentro y no dudó en acercarse al césped antes de que comenzara el entrenamiento en el King Abdullah Sports City de Yeda. Ambos mantuvieron una conversación en la banda, mirando ambos al frente, mientras el capitán iba agachando la cabeza.

La inquietud se palpa en el ambiente. Ya sea por el lenguaje gestual de Raphinha antes de responder a las preguntas relacionadas con el caso Olmo, como en la conversación con Laporta. Flick también fue preguntado por el caso, pero el técnico se reafirmó en su posición. "Tengo la confianza en el club. Viendo la situación, conociendo la entidad, lo grande que es y lo fantástica que es la gente del equipo y quienes lo rodean. Yo les diría [a los futbolistas] que firmaran [por el Barça]. Yo lo haría con los ojos cerrados. Es increíble jugar aquí", afirmó con una sonrisa el técnico.