Nikola Mirotic: "Nunca me he sentido español"

Nikola Mirotic, jugador del Olimpia Milano, declaró que nunca se había sentido español y que era un “montenegrino y serbio ortodoxo” pese a haber representado a España, a la que considera su “segunda casa” y a la que “siempre va a estar agradecido” por darle la oportunidad y otorgarle un buen trato. «Soy un montenegrino-serbio ortodoxo aunque jugase con España».

Mirotic nació en 1991 en Podgorica, actual Montenegro (entonces Yugoslavia). Desde 2005, cuando apenas tenía 14 años, formó parte de las categorías inferiores del Real Madrid. Estuvo ligado al club hasta 2014, cuando se marchó a la NBA. Pero fue en 2010 cuando el Gobierno le otorgó la nacionalidad, renunciando entonces a la montenegrina.

Eso le permitió disputar ese mismo año el Eurobasket sub-20 en Croacia, donde ganó un bronce. Ha disputado 30 partidos con la selección española absoluta y ganó el oro en el Eurobasket de Francia de 2015 y el bronce olímpico en Río 2016. "Siempre pensé que España es mi segunda casa porque me fue muy bien. Me dio la oportunidad y me siento agradecido por ello», ha declarado Mirotic en el podcast.

Salida traumática

Mirotic regresó a la liga española, al Barça, en 2019. Jugó cuatro temporadas defendiendo la camiseta azulgrana. Finalmente, en 2023, dejó el conjunto azulgrana y se marchó al Olimpia Milán.

Su salida del Barcelona produjo un terremoto y un gran agujero en las cuentas del club, puesto que la indemnización que los azulgranas le debieron pagar se cifró en 22 millones de euros. Hace unas semanas regresó al Palau con el equipo italiano y recibió todo un homenaje de la afición barcelonista.