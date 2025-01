Poner cordura, por Lluís Carrasco

Saben y perciben que hoy, el título se ajusta perfectamente a una necesidad, y lo más destacable del presente es la notoriedad de la nota firmada por una decena de plataformas y movimientos indiscutiblemente culés, que solicitan pasos a un lado, votos de confianza y hasta mociones de censura.

El equipo nos tiene ilusionados aún con imberbes y lógicos titubeos, la situación de las obras del rutilante Spotify Camp Nou, llamado a ser una de las joyas arquitectónicas de nuestro país, con dificultades y atrasos, pero avanza, vamos cerrando acuerdos nuevos, uno de los cuales cuentan que es el mejor en su sector, y entre tanta noticia a priori placentera, es cierto que el asunto Olmo/Victor, aún sin dictamen final, ha enturbiado y sacudido el fin de año… ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué esta sensación de que todo pende de un hilo?

Los pareceres y las posturas están enfrentadas como yo ya ni recordaba, y mientras para unos Laporta es el culpable de todos los males y la falta de profesionalización interna nos lleva a la ruina, para otros, si no fuese por su determinación, su esfuerzo particular y su manera personal de dirigir el club, hace tiempo que habríamos sucumbido ante hienas de la capital famélicas de sangre.

El puto balón

¿Cuál es la verdad en este nuevo y desconocido paradigma? Pues probablemente que todos tienen su parte de razón, pero también su dislate y sinsentido. ¿Hay un culpable o no lo hay? Yo, si he de escoger uno, lo percibo redondito, con una circunferencia de 70 cms., y un peso de 410 grs, y no es otro que el puto balón.

Hoy, todo parece haber enloquecido. Una muestra: en mi última aparición en Esport3 el viernes, recibí dos mensajes, y en pleno directo, de directivos amigos (que por decoro no desvelaré), agradeciendo mi intervención en el programa 'Onze', y esa misma intervención, mereció en cambio que otra destacada persona de esa misma directiva, me acuchillara al día siguiente por la espalda en una conversación, criticándome, exacta y ácidamente, por las mismas palabras. Ya ven… Urge poner cordura. El Barça saldrá ganando.