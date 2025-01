Savinho catapulta la goleada reparadora del Manchester City al West Ham (4-1)

Segunda victoria consecutiva del Manchester City. Una nimiedad en cualquier otro momento. Todo un logro en las circunstancias de crisis actuales. Encima, con una goleada (4-1). Savinho, el exjugador del Girona, catapultó al equipo de Pep Guardiola, que atropelló en el remate al West Ham de Julen Lopetegui, conjunto sumamente irregular.

Savinho ha rendido por debajo de las expectativas en su incorporación al City. No ha sido el futbolista fulgurante que vieron los aficionados de Montilivi. La adaptación ha sido más bien lenta. Pero este sábado el brasileño de 20 años fue un demonio que asustó a los londinenses y resultó capital para el necesitado triunfo de los 'cityzens' en el Etihad. Hacía un mes que no ganaban en casa.

Savinho inauguró su cuenta goleadora con el City en campo del Leicester, hace cinco días. Este sábado casi repite. Fue coautor del primer tanto, ya que su disparo lo desvió un defensa del West Ham, pero no se lo contabilizaron. En el segundo y tercer tanto sacó a pasear su clase con sendas asistencias a Erling Haaland. Meritoria en particular la que significó el segundo tanto. Hacía tres meses que el noruego no marcaba un doblete. El cuarto llevó la firma de Phil Foden.

Los aficionados del City exteriorizaron algo de nerviosismo durante el partido. El West Ham disparó 17 veces a portería, por 9 el City. Pero el acierto en el remate resultó decisivo. "No sé por qué esta inquietud. Puedo entender que no estemos a la altura, pero deberían apoyarnos porque el esfuerzo está ahí y vamos ganando 4-1. No entiendo qué está pasando. El equipo dio el máximo esfuerzo. El nivel tiene que ser más alto, lo entendemos", comentó Kevin de Bruyne tras el encuentro.

Sexta posición

El Etihad se vació con la esperanza de que la crisis del equipo se haya disipado como la niebla que se aposentó en la ciudad durante las fiestas navideñas. El balance actual es de tres victorias en los últimos 15 partidos, pero si se quiere mirar el presente con optimismo, conviene quedarse con los dos últimos triunfos seguidos.

Aun así, el City todavía está fuera de las posiciones de Champions. Se encuentra en sexta posición, a dos puntos del Chelsea (cuarto) y a tres del Nottigham Forest (tercero).

El West Ham se queda en decimotercera posición y el sabor amargo de haber encajado nueve goles en dos partidos; cinco del Liverpool en la anterior jornada y cuatro del City.