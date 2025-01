Laporta y el relato de un náufrago, por Juan Cruz

El Barça es més que un club. Es decir, no es de Laporta, por ejemplo, ni de nadie que presuma de ser más que el club. El amor al club no es lo mismo que el amor al equipo. Soy del Barcelona. Per sempre. Ara també. Ara més.

Desde que tengo uso de razón futbolística, desde los 10 años, soy del Barcelona, de todo el Barcelona, no del club, también de los jugadores, del equipo entero, de sus colores, de su historia. Cualquier cosa que le suceda al Barça me afecta, igual que seguramente le afecta a cualquiera que haya jurado fidelidad azulgrana.

Fui, desde aquella niñez, el titular de un seudónimo, Juanazulgrana, y jamás dejé de sentirme de esos colores como si formara parte de una tribu que se reunía antes de los partidos para jurar fidelidad a sus singladuras, también a aquellas que han tenido que ver con el desastre.

No es de nadie

He vivido feliz los grandes avatares, y me he sentido solidario cuando el club y el equipo han perdido el norte o, simplemente, los partidos. Nunca tuve la tentación de echarme a un lado, ni siquiera he caído en el oprobio de cambiar de equipo por revancha o desdén.

Cuando en el Barça debutó Foncho, que era de mi pueblo, me abracé a la radio que dio la noticia como si allí estuviera el futbolista canario firmando el contrato. Cuando Foncho marcaba goles, los marcaba el Barça y los marcaba yo.

El Barça no es de nadie, no es de Laporta, claro, pero ahora está ahí Laporta, y nos hace daño. El Barça tampoco fue de Miró Sans, ni lo fue de Enric Llaudet Ponsa, que fue el primero de mis presidentes, a mi edad temprana, cuando él se llamaba Enrique Llaudet. Le escribí una carta, pidiéndole un banderín, y no me respondió. Fue el ninguneo de un adolescente que escuchaba las narraciones de José Félix Pons y de Miguel Ángel Valdivieso. Ahora aquel muchacho escucha decir los partidos a Lluís Flaquer; de él me fío como de aquellos maestros. Para mí ellos son también el Barça.

El presente y el porvenir

Hace años, en medio de un entierro, Laporta me regaló la enseña del Barça que se quitó de su chaqueta. La guardo, está en mi corazón. Ahora el Barça está en las manos de Laporta. Se le han ido de las manos el presente y el porvenir. Ha lesionado, por tanto, al equipo y al club. Es un naufragio triste, el espejo de un desastre. Yo le devolvería mi insignia, la que me regaló, si el presidente es capaz, con ella, de recuperar al equipo de esta derrota provisional tan importante.

Ahora soy parte del enorme naufragio del Barcelona. Y estoy triste, como aquella vez que la derrota ante el Benfica puso bajo mis pies el miedo al naufragio.

