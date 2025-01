Flick se queda sin Dani Olmo y Pau Víctor: no viajan a Barbastro

Si hubieran podido, Dani Olmo y Pau Víctor jugarían esta tarde en el debut del 2025 para el Barça. Así lo reveló Hansi Flick, el técnico azulgrana, en la comparecencia de prensa en la que explicó que "no está nada contento" porque “la situación no es fácil” -ambos jugadores quedaron desinscritos por La Liga el pasado 1 de enero- por lo que no viajan en autobús a Barbastro para medirse a un rival que milita en la zona baja de la Segunda RFEF. Se quedan ambos en casa.

Lamine Yamal, que ya está entrenando con el grupo, tampoco ha sido convocado. Y Raphinha, el capitán, ha sido descartado por el entrenador, quien prefiere reservar a sus dos piezas claves del ataque para la Supercopa de España el miércoles contra el Athletic. Lewandowski, en cambio, sí ha sido incluido en la lista de 20 jugadores, con la novedad del juvenil Toni Fernández.

Con el 1/1, pero sin inscripción

Verán Dani Olmo y Pau Víctor el debut del Barça en la Copa del Rey (19.00 h) por televisión, a pesar de que la directiva de Joan Laporta anunció, ya de madrugada (era casi las 12 de la noche), que había alcanzado el permiso de La Liga para llegar al 1/1 del ‘fair play’ salarial. Pero eso tiene, hasta ahora, una pervesión. Permite al club azulgrana operar en el mercado invernal con toda normalidad, pero aún no puede inscribir a sus dos jugadores.

Laporta y Dani Olmo, en las oficinas del Camp Nou tras firmar hasta el 2030. / FCBarcelona

O sea, podría fichar a quien quisiera, en función de las necesidades deportivas, pero Flick no puede utilizar utilizar hoy, por ejemplo, ni a Dani Olmo ni a Pau Víctor. No sabe el técnico tampoco si podrá contar con ellos de cara a la semifinal de la Supercopa de España el próximo miércoles en Yeda contra el Athletic Club de Bilbao.

La lista de convocados, facilitada esta misma mañana, justo antes de subirse al autobús, está compuesta por 20 jugadores. Y se desconoce aún -Flick no quiso anunciarlo- si Szczesny será el portero titular de la Copa o se mantendrá Iñaki Peña, el dueño de ese rol en la Liga.

El meta polaco, que llegó en octubre pasado para cubrir el inmenso hueco dejado por la grave lesión de Ter Stegen, no ha jugado aún ni un solo minuto. Ni ha debutado con el Barça. En idéntica situación se encuentra también Ronald Araujo, quien sufrió una importante lesión muscular el verano pasado con la selección uruguaya, por lo que se ha pasado de baja los cinco primeros meses de la temporada.