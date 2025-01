El doble filo de la ilusión en el Barça, por Marc Menchén

Joan Laporta, 5 de marzo de 2021: "Con Messi lo arreglo en un asado". Leo Messi abandonó el club el 5 de agosto de 2021, cuando regresaba a Barcelona para firmar su renovación. Una de las cuestiones clave fue el rechazo final del FC Barcelona a entrar en LaLiga Impulso con CVC.

Joan Laporta, 9 de octubre de 2022: "Sabemos que no podemos funcionar eternamente a base de palancas". En ese momento ya se había cedido a Sixth Street el 25% de los derechos de televisión de LaLiga por 25 años.

Eduard Romeu, 18 de octubre de 2023: "El presupuesto está garantizado al 95%", pero después las pérdidas de 2023-2024 se irían a 91 millones por el primer intento fallido de salvar la operación de Barça Vision, con la que se dieron 408 millones de ingresos para cuadrar las cuentas pandémicas.

Ferran Olivé, tesorero de la junta directiva y hombre fuerte en el día a día, el 11 de octubre de 2024: "Estamos en un proceso de 'due diligence' con dos inversores para que se incorporen a Bridgeburg [es la denominación social de Barça Vision]. Esperemos que antes de diciembre puedan entrar alguno de ellos”. Se sigue sin noticias.

Joan Sentelles, director de operaciones del Espai Barça, el 18 de julio de 2023: "En noviembre de 2024 podremos inaugurar el nuevo Camp Nou con una capacidad de entre 60.000 y 75.000 espectadores. Los timmings son los previstos". Elena Fort, vicepresidenta institucional, el 7 de octubre de 2024: "No quiero que busquéis una fecha exacta. Estamos en buena línea, pero en una obra de esta dimensión solo podemos decir que estamos trabajando para tener el estadio preparado para antes de fin de año". Está en duda incluso su regreso antes de 2025-2026.

Desgaste de crédito y reputación

Joan Laporta, 4 de septiembre de 2024: "Si hacemos el contrato de equipamiento deportivo, con ese incremento de ingresos ya estaríamos en el 1-1 porque cumpliríamos con las obligaciones de pago de Barça Vision". Se ha firmado con Nike, pero sigue sin alcanzar para inscribir lo fichado.

"Yo no creo que se haya vendido un excesivo optimismo. A mí me gusta generar ilusiones y motivar. No hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido". Joan Laporta.

Primera acepción de la definición de ilusión según la RAE: "Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos". La segunda: "Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo". Y entre esas dos aguas se mueve el FC Barcelona desde 2021, capaz de salvar in extremis todos los matchballs que hasta ahora se le han presentado, pese al desgaste de crédito y reputación que va asumiendo.