Las cuatro claves del Barbastro-Barça: comodidad y goles para un equipo inédito

El Barça no solo debía ganar en Barbastro. El conjunto de Flick necesitaba convencer, sobre todo a sí mismo, de que no iban a sucumbir al caos que lo rodea. Aunque no brilló, sí que resolvió y no sintió en ningún momento que el partido se le podía escapar. Pese a las rotaciones llegó una calma ansiada, deseada desde el banquillo, el césped y el palco. El Barça pasó a octavos de la Copa del Rey e inició un mes sobrepoblado de partidos exigentes donde, además de llorar las ausencias de Dani Olmo y Pau Víctor, deberá recuperar esa buena versión que sorprendió a inicio de temporada para no perder la estela en la Liga y poder luchar por el primer título de la temporada, la Supercopa de España.

Frenkie De Jong durante el partido contra el Barbastro / EFE

1.- Al Barça le faltó ritmo

Que el balón iba a ser para el equipo de Hansi Flick era indiscutible. El Barbastro ni lo intentó, absolutamente cómodo a la espera, hundido en su área. Solo pisaba terreno rival cuando ejercía una presión que, pese a que los primeros compases molestaron a los azulgranas, a los pocos minutos se diluyó para retroceder y encerrarse.

El Barça no tuvo una disputa fiera por el esférico, pero la circulación se le atragantó. No brilló en exceso el conjunto de Flick con el balón en los pies. Cuando se plantaban en campo rival, se ralentizaba el fútbol. Faltaba movimiento, basculación de un lado a otro. Le costaba al equipo de Flick mover el equipo de lado a lado, y le faltó ensanchar el campo para combinar con más agilidad. Se trabó cuando llegaba a la frontal del área y tuvo que abonarse a los córners o jugadas ensayadas.

Koundé durante una acción ante el Barbastro / EFE

2.- Testarudos los culés

Fue como más peligro generó el Barça. Lo intentaron Lewandowski y Araujo en múltiples ocasiones durante los primeros minutos, con algunos remates de cabeza totalmente acrobáticos a media altura. Hasta que Eric García consiguió colar el balón dentro de la red para abrir la lata.

Lewandowski replicó la técnica para anotar de la misma manera el segundo tanto culé. Ante un equipo compactado como el Barbastro dentro del área, los testarazos resultaron una vía ágil y bastante provechosa para el Barça de Hansi Flick, que puso en práctica varias jugadas a balón parado (casi siempre servido por Pablo Torre) como manera de contrarrestar los problemas que estaba encontrándose para combinar en los metros finales ante la portería del guardameta catalán Arnau Fábrega.

Araujo, que reaparecía con el Barça ya que no jugaba desde mayo, en el duelo copero con el Barbastro. / FCBARCELONA

3.- Araujo, redebut y estreno con Flick

El capitán volvió a lucir el brazalete en el brazo. El Ronald Araujo fue el encargado de participar en el sorteo de campos y del primer balón 182 días después (con el Barça no jugaba desde la jornada 37 de LaLiga 23/24 contra el Rayo Vallecano). Su lesión muscular en el muslo de la pierna derecha del 6 de julio de 2024 en el encuentro de cuartos de final de la Copa América entre Uruguay y Brasil le ha mantenido apartado del césped y, hasta el encuentro contra el Barbastro, no se reencontró con la titularidad. En el centro de la defensa, formó un binomio con Iñigo Martínez, con quien esta temporada aún había compartido línea.

Otro que debutó esta temporada (y también con la camiseta del Barça) fue Szczesny. El portero se puso por primera vez bajo palos desde que recaló en la plantilla azulgrana y apenas apareció ante la inactividad ofensiva del Barbastro.

Pablo Torre durante el partido contra el Barbastro / FC Barcelona

4.- Pablo Torre se reivindica

La gran actuación del centrocampista azulgrana se agrió con el paso de los minutos. Pablo Torre se marcó un partidazo, presionando el primero en la salida del balón del Barbastro y siendo uno de los principales reclamos para los defensas del conjunto local. Marcó diferencias sobre el verde y se sintió muy cómodo, ayudando al Barça a encontrar soluciones ante los problemas de circulación en los metros finales.

No solo asistió a Lewandoswki para el tercer tanto azulgrana, sino que fue quien empujó el balón en el cuarto gol azulgrana en la eliminatoria. Cuando parecía que cerraba su gran actuación, se llevaba a los pocos minutos la mano al abductor. Empezó a notar molestias y, pese a que intentó mantenerse sobre el verde, abandonó el terreno de juego en el 79 cabizbajo. Hansi Flick se preocupó por él cuando pisó el banquillo mientras el futbolista torcía el gesto, como pidiendo que todo quedara en nada.