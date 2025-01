Caso Olmo, en directo: última hora de la crisis del Barça

Simeone: “¿Olmo? Esperamos que se sigan las normas para todos”

"Nosotros esperamos simplemente que se mantengan las normas para todos y no tengo dudas de que sucederá de esa manera. Si tiene que seguir jugando bienvenido sea y si las normas dicen que no pues no podrá jugar", demanda Pablo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid mantiene la presión que hace su club a La Liga en contra de la inscripción supuestamente fuera de plazo de Dani Olmo y Pau Víctor.