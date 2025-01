'Tot Costa', 'Tu diràs' y "Què t'hi jugues' marcan récords: el fuerte tirón de la radio en catalán sobre el Barça

A finales de año el Estudio General de Medios (EGM) desveló un relevante aumento de audiencia para los tres programas deportivos en catalán que pivotan alrededor de la actualidad del Barça. El 'Tot Costa' y el 'Què t'hi jugues' batieron sus mejores marcas; el 'Tu diràs' rozó su máxima. Los datos corresponden al rango de fechas del 1 de septiembre al 10 de noviembre, periodo de auge del equipo de Hansi Flick. ¿Sopló ese elemento a favor de los magníficos números? Posiblemente. ¿Pero qué hay más? Entramos en los tres estudios y preguntamos las razones del impulso radiofónico a sus conductores.

Jordi Gelmà y Sònia Gelmà / Catalunya Ràdio

‘TOT COSTA’, Catalunya Ràdio.

Conductores: Jordi Costa y Sònia Gelmà.

Horario: De 19.00 a 21.00h

Audiencia media: 119.000 oyentes.

A medio programa Sònia Gelmà pide con gestos a Ramon Salmurri, más cerca de los interruptores, que levante las persianas del estudio de Catalunya Ràdio. Se abren las vistas hacia la Diagonal, se permiten las miradas desde el exterior. ¿Para aliviar cierta sensación de claustrofobia? Puede, pero sirve la escena para forzar la tesis de que si el ‘Tot Costa’ se erige en el programa deportivo en catalán más escuchado en Catalunya, no habrá sido por dar la espalda a la calle, sino por saber captar qué le apetece oír a la gente en su franja horaria. La estampa del último EGM muestra a 119.000 oyentes conectados de media de lunes a viernes, récord histórico del espacio.

Es el día posterior a la derrota en casa ante el Leganés (0-1) y la tendencia declinante del Barça de Hansi Flick marca la tertulia de este lunes. Los presentes hablan de situación preocupante y más con la lesión de Lamine Yamal, asunto que, con la mediación de Laia Tudel, pormenorizan con la voz de un médico especialista.

Liquidada la actualidad más urgente, desde la cabina se le dará al ‘play’ a una entrevista grabada por la mañana a Alexia Putellas. En ese rato conversamos con Jordi Costa y Sònia Gelmà sobre las claves del éxito del programa. Desde hace un año y medio, el EGM le concede una audiencia por encima de los 100.000 oyentes en directo. No se cuentan aquí los telespectadores de Esport3 ni los seguidores por el canal digital.

Gelmà: “El horario es bastante bueno. Siempre he pensado que las 7 de la tarde va muy bien para la radio deportiva. Coge a mucha gente volviendo a casa, o haciendo la cena”.

Costa: “Yo creo que es más el clima que otra cosa. El programa es un poco un teatrillo. Cada uno tiene su papel. Yo soy el pesimista que raja de todo. La Sònia es más templada. El oyente ya sabe por dónde irá cada tertulia. Todo el mundo puede sentirse representado por alguien. Mucha gente me dice que nos escucha porque pasa un buen rato y se entretiene, no que se informa de lo que pasa en el Barça. A ver, somos un programa informativo y queremos estar a la última, pero hablamos de deportes, no pasa de ser un entretenimiento”.

Jordi Costa y Sònia Gelmà, en un programa en directo del 'Tot Costa'. / Catalunya Ràdio

Costa y Gelmà se conocen desde los tiempos en que compartían redacción en Rac1. Ella cubría la información diaria del Barça; él se hacía más presente en las transmisiones de los partidos. En 2016 recibieron la oferta de coordinar un programa diario en Catalunya Ràdio que les unió como tándem radiofónico referencial. “Entonces nos discutíamos mucho, y hoy lo seguimos haciendo. A la hora de la verdad, estamos de acuerdo en numerosos temas, pero cuando discrepamos, discrepamos mucho. A los dos nos gusta discutir, bueno, quizá a mi más”, bromea Sònia. Ambos coinciden en defender la presencia troncal de una tertulia diaria.

Costa: “Ayuda a acompañar el programa y la puedes modular. Cuando hay mucha actualidad la reduces y cuando hay poca, pues le das más cancha. Entiendo la mala fama de la tertulia como género. Pero yo diferencio una tertulia en un programa de información general, en que hay un mismo tío que habla de absolutamente todo, y una de deportes, en que no se abarca tanto”.

Gelmà: “Como oyente a mi me apetece escuchar opiniones de cómo se ha visto un partido, y yo decido qué nivel de autorización le doy. Si a mi me interesa, pienso que a los demás también. Y lo mismo en el día a día, porque el fútbol da para opinar de todo”.

Costa: “Comprendo que haya gente que diga: ‘trabajad más y no metáis tanta tertulia, pero a mi particularmente me gusta el programa como funciona”.

Alexia Putellas sigue de fondo contestando a las preguntas grabadas de Costa y Gelmà, que es lo que escuchan los oyentes, mientras los dos periodistas valoran para este diario la importancia del rendimiento del Barça en la fortaleza del programa.

Costa: “Pensaba que sí, que dependíamos de que el Barça funcionara, y me sorprende comprobar que no. En los últimos años en general al equipo le ha ido mal y, en cambio, hemos logrado los mejores números”.

Gelmà interpone unos matices. “Cuando en el Barça no pasa nada, se nota. Si pasan cosas, para bien o para mal, se genera interés". El escándalo de la inscripción de Dani Olmo de estos días sería un ejemplo de ello. "Cuando hay sarao en el Madrid, también lo percibimos. El día de la gala de Balón de Oro en que decidió no ir a París constatamos la atención en la audiencia digital”.

Últimas preguntas para Putellas y también para Costa y Gelmà. ¿Que les dice que los tres programas sobre el Barça y en catalán crezcan en audiencia?

Gelmà: "Que la radio deportiva en catalán goza de muy buena salud. Si lo miras, es un caso muy excepcional y muy catalán, tantas horas focalizadas en el Barça”.

Costa: “Cada uno en su estilo hace muy buen programa. Cada uno hace aquello que les representa perfectamente”.

Dos entrevistas concluyen a la vez. El teatrillo líder del ‘Tot Costa’ debe continuar.

Aleix Parisé, director del 'Tu diràs' de Rac-1 / Rac-1

‘TU DIRÀS’, Rac1

Conductor: Aleix Parisé.

Horario: De 22.30 a 01.00 horas

Audiencia media: 115.000 oyentes

Sentado en la redacción, a media hora de que inicie el programa, Aleix Parisé acaba de escribir una entradilla, contesta el móvil a una redactora para aclarar su orden de intervención y enseguida se levanta para entrar en el estudio y ofrecer a la audiencia un aperitivo de lo que se encontrará en el programa 936 desde que asumiera la manija del ‘Tu diràs’. Los tiene contabilizados. A finales de marzo sumará los mil. “La cifra hace ilusión”, dice. En la historia del programa solo Dani Senabre, que pilotó durante cinco años el espacio de deportes nocturno de Rac1, alcanzó ese grado de longevidad. “Habrá que montar una buena fiesta”, barrunta.

‘Tu diràs’ presenta a las puertas de la onomástica unos números de seguidores encomiables. Unos 115.000 oyentes cada noche ponen la oreja al programa más largo de los analizados aquí en el reportaje. Dos horas y media. “Y siempre me alargo más de la cuenta. A veces hasta se me hace corto”, explica Parisé antes de entrar en directo. También le distingue en su horario tiene competencia de otros espacios deportivos de alcance estatal.

Parisé se puso al frente del ‘Tu diràs’ en septiembre del 2020, en plena pandemia. Desde entonces, el EGM le ha dado desde 89.000 clientes, su cifra más baja, a 122.000, la más alta. Ahora se ha instalado en la franja alta. “Y de 4 a 6 de la madrugada se repite y tenemos 25.000 oyentes más. Pero ni me alegro mucho cuando hago 115.000 ni me vuelvo loco si me quedo en 100.000”, relativiza. “A fin de cuentas, esto es una encuesta, no una fotografía fija”.

Parisé sostiene el testigo de un recorrido iniciado en el 2000 con Xavier Bosch con 'Cafè Baviera', continuado por Jordi Basté (que le puso al espacio el nombre actual), Joan Maria Pou, Dani Senabre y Roger Saperas. “El tono desenfadado de Rac1 se ha ido manteniendo y eso arrastra a muchos oyentes. Y si el Barça va muy bien nos ayuda porque la gente consume más barcelonismo y creemos que la marca de Rac1 se identifica con Barça, y si no va tan bien, pues consume menos”, interpreta el actual conductor del ‘Tu diràs’.

Aleix Parisé, en un momento del 'Tu diràs'. / Rac-1

Siente en estos momentos una consolidación personal en el proyecto. “Después de cuatro años y medio, ahora se asocia más a Aleix Parisé con la noche de Rac1. Antes no pasaba. Ha costado un poco pero con el paso del tiempo se ha conseguido con la ayuda de todo el equipo”, recuerda. “Cada vez me he hecho el programa más mío, con mi estilo entusiasta, rápido, ágil... Me gusta que la gente se lo pase bien, aunque a la vez intento ponerle un ritmo pausado porque es de noche y mucha gente está en la cama. Pero al final no se puede desenganchar de mi esencia”.

Este martes lo tiene difícil para bajar las revoluciones de la velada. En la tertulia comparecen Màrius Carol, Ernest Folch y Lluis Carrasco. “Si quieres hacer un programa ordenado, espérate a mañana”, le espeta este último entre risas a Parisé después de un rato de considerable guirigay. En el menú, entre otros platos, figuran la inscripción de Dani Olmo, el retorno sin fecha al Camp Nou y la Superliga, servido en parte por Marta Ramon, también presente en el estudio.

“Actualmente la gente dispone de muchas más ofertas de entretenimiento que hace 10 años, tiene mucho donde elegir, y eso te obliga a darle lo que quiere o la perderás. Nos estamos significando en eso y le damos información propia, entrevistas potentes y una tertulia. Cremos que quiere opinión, que le analices lo que pasa, y noto de hecho que cuando cierras la tertulia, el interés decae. La gente busca mucha opinión y la estamos reforzando”, valora Parisé.

“Me preocupa el producto final, no tanto que haya una noticia, sino que funcione bien coralmente. Me gusta que el programa tenga un relato coherente”, concluye el periodista antes de zambullirse en el estudio y arbitrar un debate sumamente vehemente. Un espectáculo para pasarlo bien.

Emisión en directo del 'Què t'hi jugues', de la cadena SER. / ML

‘QUÈ T’HI JUGUES’, Cadena Ser.

Conductores: Sique Rodríguez y Lluis Flaquer.

Horario: De 12.00 a 14.00 horas.

Audiencia media: 90.000 oyentes

Jordi Martí, jefe de deportes de la SER Catalunya, abría y repartía cava el día que salieron “las notas de la radio”, como definió al EGM Sique Rodríguez, director del ‘Que t’hi jugues’. Sobresalientes notas, las mejores de la historia del programa. 90.000 oyentes en directo y 39.000 en la repetición de madrugada. “A los que tenemos una edad estos 129.000 oyentes diarios nos transportan a los tiempos de ‘El Terrat’ de Buenafuente, espacio icónico de la casa. El ‘Què t’hi jugues’ se está convirtiendo en un programa de gran notoriedad, de gran influencia, mirando siempre de desdramatizar y entretener. Y esto pasa en el año de nuestro centenario”, celebró Martí en directo.

Sentado en un despacho de la emisora junto a Martí y Lluis Flaquer, narrador de la SER y codirector del programa, Sique Rodríguez pone perspectiva a las cifras. “Hay que decir primero que esto tiene un punto aleatorio. A veces piensas que haces un trabajo descomunal y el EGM te va normal y otras, tampoco tienes la sensación de hacer nada especial y se te dispara. Pero sí que es verdad que la tendencia es al alza”.

Y enumera los factores que, a su entender, explican el estirón. “En la SER hemos crecido siempre con la voluntad de explicar noticias, de conseguir notoriedad, y esto ya hace tiempo que lo hemos logrado, la gente te viene porque confía en lo que le explicas. Después hay un factor muy importante y es que al Barça le vaya bien. Que haya arrancado de forma óptima beneficia al ‘Què t’hi jugues’. Y un tercer factor: hemos dado un paso más hacia el humor y creo que cuando la gente escucha la radio quiere pasárselo bien. Con la incorporación de Albert Bermúdez [un imitador portentoso] esto lo hemos desarrollado de una forma más bestia. Y después hay un contexto general de que cuando a la cadena le va bien, al programa es más fácil que le vaya bien, y esto también ha pasado”.

Flaquer: “Yo le sumaría el clima que se ha generado en el programa. Ayuda la estabilidad de la redacción. Hace muchos años que somos los mismos y esto permite que la complicidad que tenemos fuera la hayamos trasladado a la antena y compartido con la audiencia”.

Jordi Martí, Sique Rodríguez y Lluis Flaquer, de la cadena SER. / Marcos López

El ‘Què t’hi jugues’ se inventó un horario que no existía en la radio deportiva, una apuesta arriesgada que disipó en poco tiempo los temores internos del principio, allá en el 2019. “Teníamos miedo, sentíamos vértigo. No se había hecho nunca un programa deportivo en Catalunya al mediodía”, admite Flaquer. “Pensamos que en periodismo, quien pega primero, pega más fuerte. Y nos dijimos que si lo hacíamos bien marcaríamos la agenda informativa del día. Los datos demuestran que fue un acierto”, evalúa Sique.

Desdramatizar el deporte y el Barça en particular se ha convertido en una de sus señales de identidad. “Esto lo hago, ‘pa’ divertirme”, reza el verso cantado de un himno del programa. Pero su información suele ser muy seria y algunas de sus exclusivas han marcado, ciertamente, la agenda de muchos días de todos los medios. Destacan el ‘Barçagate’, que le proporcionó seis galardones, y el ‘caso Negreira’.

El campo de juego del ‘Què t’hi jugues’ es, pues, de medidas muy amplias. En el programa habitan bien una editorial de Sique y una reflexión de Ramon Besa junto a astracanadas como las de este miércoles de la visita, en la que pidieron a la audiencia “cagadas literales o figuradas”. Como regalo, figuras de caganers. En su fórmula, la tertulia de periodistas externos ha caído de la escaleta diaria.

Martí: “A la hora de abordar la información de Barça, esta casa ha tenido coraje. No digo que los demás no lo hayan tenido, pero nosotros sí lo hemos tenido”.

Sique: “Se refiere al caso Negreira”.

En este punto, Sique expone la diferencia de trato que recibieron por las dos noticias que surgieron de su trabajo de investigación, el Barçagate y el caso Negreira. “A nivel de audiencia es evidente que nos han beneficiado. A nivel de reconocimiento, el Barçagate fue la puerta a muchos premios. En redes, mi sensación es que fuimos tratados como dioses, porque fue el principio del final de Bartomeu. El ‘caso Negreira’ fue más doloroso. Nos lincharon y de hecho yo salí de las redes por eso. Y tengo la sensación de que si el ‘caso Negreira’ solo hubiera afectado al mandato de Bartomeu se nos habría tratado como héroes al igual que en el Barçagate. Pero como afectó también, entre otros, al mandato de Laporta, nos han dilapidado”.

Flaquer: “Es evidente que la información es la gran bandera del ‘Què t’hi jugues’ y eso es lo que nos da el gran impulso de audiencia. Es el motor del programa”.

Pese a los tormentos, el espacio ha potenciado muchísimo las redes sociales, de ahí que escuchen con nitidez la conversación y el ruido que suelen generar su contenido. “Esto también va de liderazgos y el trabajo que hizo Sique en muchos campos pero en el tema redes en particular ha sido fundamental”, apunta Martí. “Cuando empiezas de cero y te tienes que dar a conocer debes usar todos los recursos posibles y el digital era un campo por recorrer que teníamos para ampliar la imagen de marca y adquirir notoriedad”, remata Sique.