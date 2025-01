¿Szczesny o Iñaki Peña? Flick no desvela aún su portero para la Copa

Enfadado como estaba por el ‘caso Olmo’, Hansi Flick apenas habló del estreno del Barça en el 2025 visitando el Municipal de Barbastro para jugar su primera eliminatoria de la Copa del Rey. Entre otras razones porque tampoco le preguntaron demasiado sobre esa cita copera.

Barbastro es un lugar propicio tras dos meses en Barcelona para que Szczesny, el portero polaco, tenga su debut con la camiseta azulgrana. Un rival, en teoría, asequible porque juega en la cuarta categoría de la Segunda RFEF, antepenúltimo y en la zona de descenso del grupo 2.

Pero el técnico alemán no ha querido anunciar si habrá rotación en la portería. "Lo que puedo decir es que Tek está entrenando muy bien, pero la decisión no está tomada", ha argumentado Flick manteniendo así la incertidumbre sobre quién será el meta titular en la Copa.

Ni un solo minuto del polaco

Hasta ahora, Szczesny no ha jugado ni un solo minuto desde que llegó en octubre pasado para suplir la larga ausencia por la grave lesión en la rodilla de Ter Stegen. "Tendremos que esperar a mañana. Veremos", se ha limitado a responder el técnico alemán a un periodista polaco, que estaba interesado en si podría asistir en Barbastro al debut de su compatriota.

Sobre el partido, Flick ha exigido “máxima concentración” a sus jugadores “desde el primer segundo” para evitar intolerables despistes que le puedan costar muy caro. “Hemos entrenado muy bien y me encanta lo que he visto”, ha dicho el entrenador, quien ha revelado que no contempla la cesión o traspaso de Eric García al Girona, que continúa interesado en reclutarlo de nuevo.

"No lo creo, no sé qué pasará. Pero para nosotros es un gran jugador. El problema es que tuvo una lesión", ha recordado Flick, indicando que Eric es un futbolista "muy inteligente, que puede jugar en distintas posiciones y, además, está muy enfocado muy centrado. Es muy profesional".

Eric entra en los planes de Flick, al igual que Christensen, quien lleva cuatro meses lesionado. Jugó en agosto pasado apenas 26 minutos en Mestalla y desde entonces no ha vuelto a pisar el césped. Ahora se entrena con normalidad. "Andreas lo está haciendo muy bien, ha mejorado en los entrenamientos. Pero todavía es pronto para que esté en Barbastro. Veremos si podemos llevarlo a la Supercopa", ha dicho.