El Olot se planta ante la Federación y se niega a ir a Arabia Saudí por la Supercopa de España

El UE Olot lo ha tenido claro. La entidad catalana ha rechazado la oferta de la Federación de poder ir a la Supercopa de España, que se disputa esta próxima semana en Arabia Saudí. "Después de informar al Presidente de la RFEF de nuestra posición, hacemos público nuestro posicionamiento. La Unió Esportiva Olot ha recibido la comunicación de la RFEF invitándonos a participar en un sorteo de plazas para viajar, con gastos pagados, a Arabia Saudí durante los días de competición de la Supercopa de España y tener la posibilidad de participar en reuniones de trabajo y escuchar nuestras inquietudes. La UE Olot manifiesta, con todo el respeto pero con total claridad, la negativa a participar en sorteos de posiciones de privilegio", reza el comunicado que ha hecho público la entidad catalana.

"Nos mantenemos en la voluntad, manifestada pública y privadamente, de representar los clubes no profesionales en la Asamblea General de la RFEF para defender un cambio en el sistema organizativo de la Federación. Un cambio que evite el clientelismo, que otorgue al futbol catalán más representatividad y que defienda la igualdad de oportunidades de jugadores y jugadoras catalanas con respecto al resto de comunidades para promocionar su talento", añaden en el escrito que plantea cinco motivos que han motivado su negativa. Desde la gestión económica ineficiente con muchos recursos dedicados a unos pocos beneficiados, pasando por la falta de transparencia que pone en duda el sometimiento de decisiones como esta al sistema de compliance, que evidentemente no superaria y la poca profundidad en el análisis de ganancias, gastos, superávit y de la desmesurada tesorería de la RFEF donde buscar recursos parar la mejora del fútbol no profesional.

Desde los despachos del equipo catalán también remarcan que genera desigualdad y fomenta el clientelismo que queremos desterrar, además de usar un lenguaje equívoco que sitúa el fútbol no profesional como máximo beneficiario de decisiones que comportan la promoción de culturas y países con una base social muy débil. Con todo, el Olot, tras su rechazo a participar en el sorteo, pide a la RFEF "reconsiderar este tipo de decisiones y buscar alternativas alineadas con los valores del deporte y la búsqueda de la eficiencia".