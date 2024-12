Otra derrota para el Barça: el juez también deniega la cautelar a Dani Olmo

Tampoco. Tampoco ha podido inscribir el Barça a Dani Olmo, puesto que ha recibido la segunda negativa judicial en menos de una semana. Y el tiempo apremia colocando al club en una delicadísima situación porque su fichaje estrella -invirtió el pasado verano casi 50 millones de euros en su contratación- no tiene la documentación legal necesaria para poder jugar a partir de enero. Y el plazo expira este 31 de diciembre. La negativa procede del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Barcelona, por lo que si el club no encuentra una solución el futbolista quedaría libre en enero.

Ahora, solo la firma de la venta de los asientos VIP del nuevo Camp Nou por 20 años a cambio de 100 millones de euros o un aval personal, sea del presidente Joan Laporta o de cualquier otro directivo, aparecen como la solución desesperada para evitar un ridículo histórico, con una mancha reputacional inmensa, además de un enorme problema deportivo para Hansi Flick, a quien Laporta ha intentado tranquilizar con una reunión esta misma mañana en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí.

Pau Víctor y Dani Olmo. / EFE

El Barça ha trasladado la información de ese acuerdo para explotar los asientos de lujo del nuevo recinto a LaLiga para que lo apruebe, paso imprescindible para inscribir a Olmo y Pau Víctor. En la vista oral, que se ha celebrado esta mañana en el Juzgado barcelonés, se presentaron representantes del club azulgrana y de la patronal de clubs. No hubo margen alguno para que la entidad recibiera la cautelar, por lo que encaja la segunda derrota judicial.

Cero de dos lleva la directiva de Laporta, quien ante la ausencia de ingresos que equilibraran el límite salarial excedido de la plantilla, acudió a la justicia. El viernes supo de la primera negativa en concederle la suspensión cautelar al exfutbolista del Leipzig, quien ha aprovechado estas vacaciones navideñas para ir a conocer a sus mitos de la NBA.

El juzgado número 10 de lo Mercantil de Barcelona desestimó esa petición azulgrana en la que se imploraba un plazo de seis meses para que Olmo y Pau Víctor, el otro jugador implicado, pudieran acabar la segunda fase de la temporada.

Se expone el club a perder al jugador

Perdida esa primera batalla judicial, el Barça depositó sus esperanzas de resolver este inmenso embrollo en una vista oral en un juzgado de primera instancia. Pero el resultado ha sido igual de negativo, con el problema añadido de que el límite fijado se le echa encima.

Expira el 31 de diciembre de este 2024. O sea, dentro de pocas horas, por lo que si la junta de Laporta no encuentra un resquicio legal podría ver como el futbolista de Terrassa queda libre de forma inmediata, expuesto a irse a cualquier club además de recibir una indemnización pactada en caso de no poder ser inscrito en la Liga.

Dani Olmo firma autógrafos en el entrenamiento navideño de puertas abiertas del Barça en el Estadi Johan Cruyff. / Marc Asensio

Argumentaba el club azulgrana que la Liga, que preside Javier Tebas, había cambiado las normas para no permitirle encajar a Dani Olmo junto a Szczesny en el mismo paquete salarial que libera Ter Stegen con su grave lesión. Por eso, el Barça pedía al juez que no se reconociera a la comisión delegada de la patronal de los clubs como un agente legítimo para determinar la validez o no de esas inscripciones de jugadores.

Al Barça le toca encontrar dinero donde sea o avalar, abriéndose así la puerta a repetir la fórmula del verano de 2022 para conseguir la inscripción de Koundé lo hicieron el presidente Joan Laporta y el tesorero Ferran Olivé. Ambos pusieron su firma y comprometieron su patrimonio suscribiendo un aval de 11 millones de euros para lograr que el defensa francés pudiera jugar. Koundé se perdió por este motivo las dos primeras jornadas de la Liga. Idéntica situación que la que ha vivido Dani Olmo al inicio de esta temporada.

Laporta ha intentado tranquilizar e la mañana del lunes a Hansi Flick. Se ha reunido el presidente con el entrenador azulgrana en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí para anunciarle que está explorando nuevas vías para la inscripción de ambos jugadores.