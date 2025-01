Cuando el Dakar era más que una carrera

"Con ella empezó todo", suspira José Antonio Ponseti (Barcelona, 1965), periodista deportivo de renombre de la Cadena SER, apasionado del fútbol y el motor. El jueves sale a la venta su último libro, 'Cuando éramos pilotos. Historias de los españoles que sobrevivieron al Dakar en África' (Plaza Janés): un homenaje a tantos aventureros "por tener ese espíritu de vida diferente, por creer que en la vida valía la pena apostarlo todo a irse al desierto y 'ya veremos'". La enorme mayoría, más del 75%, son catalanes, desde el pionero Juan Porcar hasta nombres del presente como Nani Roma, Isidre Esteve o Marc Coma. "La relación del Dakar con Catalunya fue muy, muy salvaje", afirma.

Todos son españoles excepto "ella": Martine de Cortanze. Fue una de las cinco únicas mujeres que en 1979 corrió la primera edición del Dakar, con 182 participantes. Solo llegaron 74. Algunos apostaron champán y marisco a que no superaría las primeras etapas. Llegó al Lago Rosa, El Dorado del Dakar, en el decimonoveno puesto de la clasificación general. Cantaba sobre su moto para no pensar en la sed, el hambre, el miedo o la muerte. Estuvo cerca de morir: cruzó por un puente tan estrecho que salió por los aires, pero en el último momento se aferró a la barandilla y a la vida. Quedó colgada a 30 metros de altura. A principios de los 80, Ponseti era un adolescente que veraneaba en una casa familiar en el sur de Francia y por pura casualidad cayó en sus manos una revista en la que De Cortanze explicaba qué era el Dakar: "Me quedé fascinado. En aquellos años era una marcianada ver una mujer corriendo en moto por África contra hombres. Su historia es bestial".

La aventura de Jordi Arcarons

Ella inspiró una pasión que ha cristalizado en este libro. "La idea inicial era hacer unos 20 capítulos y ha acabado con más de 30 capítulos y más de 40 entrevistas. Pero es que no había historia mala". Historias como la de Jordi Arcarons: en 1989 su moto dijo basta en las afueras de Gao, en Mali, tan lejos de Vic, y caminó hasta el taller mecánico del pueblo. La válvula necesaria para reparar la moto llegó a los tres días. El Dakar ya estaba a 1.500 kilómetros. Vio que seguir solo era una locura y que no tenía más opción que retirarse, pero ya no le quedaba más dinero. Así que preguntó por el hombre más rico del pueblo y le vendió la moto vestido de motorista. Justo antes de cruzar el río Niger en una canoa para luego coger un taxi que le llevara a un aeropuerto para volar a Dakar le detuvo la policía. Porque no tenía permiso para vender motos y porque la moto hacía demasiado ruido y molestaba a los vecinos. Sacó un boli y un papel y dibujó cómo podían hacer un silenciador y les dio algunos billetes.

O historias como las de Charles Cabannes, el único fallecido por arma de fuego de la historia del rally, o Hansi Bäbler, catalán de origen suizo: en 1992 cayó por un barranco de 70 metros entre Camerún y la República Centroafricana. Dio diez vueltas de campana junto a su copiloto, Ángel Ruiz. El helicóptero que le rescató se descompensó y pensó que se estrellaban. El avión polaco de hélices que le llevó hasta el hospital perdió una rueda al despegar y pensó que se estrellaban de nuevo. "Estaba claro que no me tocaba morir ese día", asiente Bäbler.

El secuestro de 1999

Tampoco falta la historia del secuestro masivo de participantes, más de 70, de 1999 en el mítico Paso de los Elefantes (Mauritania).Un grupo de guerrilleros hicieron parar un sinfín de coches, armados con kalashnikovs. Si alguien no se detenía le disparaban en las ruedas.Sacaron incluso las palas: alguno pensó que les harían cavar sus propias tumbas. Cuando ya hacía rato que había caído la noche se despidieron al grito de hasta el año que viene. Rafa Santiveri oyó el grito con el cuerpo enterrado en arena y la cara enterrada en hierba para esconderse de una muerte que ya creía inevitable.

En los primeros años la organización solo daba a los corredores un libro de ruta hecho a mano con referencias cada 100 kilómetros en algunos tramos, una bengala, una manta térmica y una pegatina naranja para ser más visibles desde el cielo en caso de perderse. Sin GPS. "La mayoría han visto la muerte de cerca y todos han pasado hambre a lo bestia. Si veían un camión de comida de la organización enclavado en la arena lo asaltaban", cuenta.

De África a Suramérica y a Arabia

Hubo motines porque las condiciones eran extremas, pero Thierry Sabine siempre capeaba el temporal. Cuando alguien se le acercaba para protestar siempre decía lo mismo: "Habéis pagado para esto". Él fue el padre del Dakar: "La mayor aventura del siglo XX sin ninguna duda". Ponseti habla con melancolía, porque la carrera ha ido perdiendo "esencia y ese sabor a tiempos de aventura de verdad, de retos increíbles, de 'mira, o te espabilas tú o de aquí no te va a sacar nadie'". La carrera dejó África en 2007. Luego se corrió en Suramérica y desde 2020 en Arabia.

Habla de un Dakar que "era otra historia" y que sería "imposible" e "inconcebible" a día de hoy. De personas "alucinantes" que cruzaban el desierto, incluso guerras civiles, incluso campos minados, por puntos inhóspitos. "Por sitios donde no habían pasado más que un puñado de tuaregs. De los que probablemente no sales ni vivo ni muerto".

"Era la leche. Eso no volverá a pasar en la vida porque si se piensa fríamente era una locura brutal. Esa gente no vivía un Dakar cualquiera. Vivían situaciones de vida. A todos sin excepción les cambió la vida", dice el autor de 'Cuando éramos pilotos'.

"Para ellos no era una carrera. Para ellos era algo más. Era la vida", subraya.

