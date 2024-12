El nuevo reto de El Langui: competir en Los Angeles 2028

El rapero y actor Juan Manuel Montilla, más conocido como 'El Langui', que ya compuso una canción para el equipo español paralímpico, sueña ahora con ser seleccionado en boccia para Los Angeles 2028. Mientras prepara su debut teatral con ‘Campeones 2’ es líder en la liga andaluza de un deporte que empezó a practicar hace solo un par de meses.

Raúl González estaba viendo ‘La familia Benetón’ con sus hijas cuando la mayor le soltó: “A ver cuándo fichas a ‘El Langui”, señalando a uno de los protagonistas de la película. “Ahora mismo”, respondió el coordinador de Lanzadera deportiva Inclusport, un proyecto que se creó en Alicante para la difusión, captación y formación en deporte inclusivo. Escribió por redes sociales al actor y músico, al que hasta entonces no conocía. Y así fue como El Langui se marcó un nuevo reto: competir en unos Juegos.

El Langui había ya estado en los Paralímpicos de Río-2016, ya que compuso la canción 'Se salen' para el equipo español. Pero ahora aspira a estar en la próxima cita olímpica, en Los Ángeles-2028, tras más de 30 años años sin hacer deporte y en una modalidad que hasta hace un par de meses no había practicado nunca: la boccia.

Petanca adaptada

La boccia es similar a la petanca pero con bolas de menor gramaje que hay que acercar lo máximo posible a una bola blanca. Gana el que más puntos sume en cuatro rondas de seis lanzamientos cada una (tres por competidor si se juega por parejas).

“Es el deporte paralímpico por excelencia, el más difícil. Hay gente que lanza las bolas con las manos, los pies o moviendo la cabeza con una canaleta, con el pie”, relata Raúl, el ‘descubridor’ de la nueva cara de ‘El Langui’, fascinado con la energía del poliédrico pupilo.

Todo ha ido muy rápido, con la misma velocidad que el rapero habla. Una semana y media después de recibir la propuesta se citaban en la Universidad Miguel Hernández de Elche para que se sometiera a la valoración física preceptiva para poder competir en deporte paralímpico. Raúl le recomendó que compitiera con el Club Fidias Deporte Inclusivo de Córdoba en la Liga andaluza, en la que ‘El Langui’ va primero en el ránquing.

“Ganó sus dos primeros partidos y el otro día jugó contra el campeón de España: perdió el primer parcial 5-0 pero luego ganó los otros dos y quedó 5-3. Y me llamó ‘superenfadado’ diciendo que si hubiera entrenado más habría ganado. Allí le quería yo. No había jugado a boccia nunca y planta cara al campeón de España en apenas dos meses. Pero este es de barrio, controla bien los nervios y tiempos”.

Cuando el actor le preguntó cuánto tiempo tenía para poder ir a unos Juegos, su mentor le respondió que a su edad (45 años) tenía opciones en dos ciclos olímpicos. “Es muy complicado: primero tiene que hacer algo en España, luego a nivel internacional y luego tiene que llevarle la selección española e ir ranqueando hasta poder clasificarse. Pero, si se lo toma en serio y puede entrenar las horas que le tenemos marcadas, no tengo duda que podría llegar a la selección española, no por ser quien es, sino porque tiene estrella, es de esas personas con estrella”.

“¿Quiero ganar? Claro que quiero ganar el campeonato de Andalucía. ¿El campeonato de España? Claro que me gustaría. ¿Ir a unos Juegos? Evidentemente, aunque es una flipada, son palabras mayores. El tiempo lo dirá. Quiero aguantar un año, sentir la adrenalina de la competición, celebrar las victorias de forma contenida y digerir las victorias, reunirme con gente que tras cada lanzamiento han hecho un trabajo y esfuerzo brutal. Me gustan los retos, pero el primero es hacer deporte”, explica ‘El Langui’.

Tres décadas sin deporte

Había estado más de tres décadas sin hacer deporte. “A los 13 años dejé de jugar al fútbol porque mis amigos empezaron a jugar en los equipos de barrio y a mí no me cogían, obvio. No he tenido lo de formar parte de un equipo, más allá de un rodaje de una ‘peli’. Y sentía envidia sana”.

Sufre una parálisis cerebral provocada por la falta de oxígeno en el parto. Pero nunca ha dejado que eso limitara sus sueños como demuestra el hecho de que lleva 25 años de carrera como músico y 16 en el cine. En su debut cinematográfico se llevó el Goya al actor revelación por ‘El truco del manco’. Y desde entonces no ha parado de actuar tanto en filmes como en series. Ahora, además de en el deporte, se estrena en el teatro.

Etapas vitales

“Al final cada etapa te planteas hacer las cosas que no tienes y quieres, que te faltan. Estoy empezando a dirigir mi primera obra de teatro, ‘Campeones 2’, basado en la película de Javier Fesser. No había hecho teatro hasta ahora y estaré dirigiendo y seré uno de los protagonistas. Empezamos en enero de gira por toda España. Y en paralelo me ha llegado el deporte”.

Mientras prepara la obra entrena boccia dos veces por semana, pero en 2025 quiere practicar a diario. No solo eso, sino que en los desplazamientos o mientras está en el camerino se dedica a mirar partidos de sus rivales o de torneos internacionales para afinar la estrategia, clave en su nueva pasión. “Estoy empapándome al máximo. Me hace sentir útil y válido que algo muy importante no solo para las personas con discapacidad sino para cualquiera. Con las primeras jornadas de boccia siento la adrenalina de los primeros conciertos, primeras películas, ese nerviosismo que se ha perdido un poco”.

