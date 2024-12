Carlsen gana la 'batalla del vaquero': jugará el mundial relámpago

El ajedrecista Magnus Carlsen, número uno del mundo, disputará el Mundial de Ajedrez Blitz (relámpago) de Nueva York después de haber renunciado inicialmente tras la decisión de la Federación Internacional (FIDE) de prohibirle participar en una ronda por llevar pantalones vaqueros. Carlsen, campeón del mundo entre 2013 y 2023, decidió abandonar el torneo el viernes cuando el organismo, después de multarle con 200 euros, prohibió al noruego participar en una ronda del torneo debido a su incumplimiento de las normas de vestimenta.

En una entrevista al canal de YouTube de la aplicación Take Take Take este domingo, el jugador de 34 años confirmó que volvería. «Para resumir: jugaré al menos un día más aquí en Nueva York. Si me va bien, otro día después», dijo Carlsen, quien añadió que había hablado con el presidente de la FIDE, Arkadi Dvorkovich, tras el incidente: “Hablando con Dvorkovich y con el patrocinador principal, Turlov, sentí que podíamos tener algunas conversaciones fructíferas y, al final, decidí jugar”, dijo. "Además, me encanta jugar al ajedrez relámpago. Quiero dar a los aficionados la oportunidad de verme jugar".

Dvorkovich habló del tema en un post en la cuenta X de la FIDE más tarde y reconoció el papel vital de Carlsen en la elevación del deporte: «Es lamentable que la aplicación de las normas de vestuario, a pesar de ser legalmente sólida y coherente, haya dejado a algunos con la sensación de que es desproporcionada y causara la situación que todo el mundo hubiera preferido evitar», dijo.

Dvorkovich añadió que había aprobado una prueba con un enfoque más flexible de la vestimenta durante el Campeonato del Mundo de Blitz, que permitirá pequeñas variaciones del código de vestimenta oficial. Carlsen señaló que no dejaría su ropa preferida en casa: «Por principios, jugaré en vaqueros», dijo.