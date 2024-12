El juez niega la inscripción cautelar de Dani Olmo

El Barça recibió este viernes una dura noticia y que en los despachos no esperaban. El juez titular del Juzgado número 10 de lo Mercantil resolvió desestimar las medidas cautelares por las que el club azulgrana, pese a no cumplir con las normas del Fair Play financiero, pretendía inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor a partir del 1 de enero, fecha en la que dejan de estar inscritos.

A partir de ahora, la entidad presidida por Joan Laporta tendrá que buscar otras vías, aunque una de ellas sigue siendo la justicia ordinaria. Paralelamente se había presentado una segunda demanda contra LaLiga en un juzgado de primera instancia con el mismo propósito de conseguir la inscripción definitiva de los dos futbolistas, hasta ahora provisional. La vista oral se celebra el lunes 30 de diciembre. El plazo límite para inscribir a los jugadores termina el 31 de diciembre.

Ingresos y avales

El Barça, sin embargo, cuenta con otras opciones para alcanzar las cantidades que exige LaLiga y corregir su desfase en la normativa salarial. La principal es la obtención de nuevos ingresos no presupuestados. La renovación del contrato de Nike, que experimenta un sustancial incremento anual, no logra compensarlo, ni tampoco la prima por la firma, ya que se prorratea durante la duración del compromiso. Paralelamente, se está acelerando la venta de asientos VIP del Spotify Camp Nou.

La medida más habitual ante una problemática también habitual en el Barça y todavía no resuelta sería la presentación de avales por parte de miembros de la junta. En el verano de 2022, Joan Laporta y el tesorero Ferran Olivé presentaron un aval de 11 millones para que pudiera inscribirse a Jules Koundé. El defensa no había podido participar en las dos primeras jornadas de Liga. Un año más tarde, Laporta firmaba otro aval que remataba la inscripción de Joâo Cancelo. Iñaki Peña y Marcos Alonso no empezaron la Liga al no estar inscritos.

Fueron medidas "de carácter estrictamente transitorio", según el reglamento de laLiga, que los aceptó utilizando la analogía como si fueran accionistas de una sociedad anónima. Si durante la temporada no se arregla el desfase económico, "la garantía quedará registrada en el balance del club como patrimonio neto no reintegrable", y el dinero de los avales no es recuperable.