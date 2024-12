El año soñado de Ilia Topuria: victorias contra leyendas, empresario de éxito y DNI español

"Yo lo soñé", iba susurrando Ilia Topuria mientras se encaminaba hacia el octógono del Honda Anaheim Center para su pelea por el título del peso pluma frente a Alexander Volkanovski en el UFC 298. Lo soñó y lo hizo. El pasado mes de febrero 'El Matador' se convirtió en el primer luchador español (tiene la doble nacionalidad georgiana y española) de MMA en proclamarse ‘campeón del Mundo’ de la compañía. Hasta entonces nadie lo había conseguido, pero tampoco nadie había atraído tantísima atención mediática para un deporte todavía considerado minoritario en este país. Y es que su caso lo merece tras haber noqueado a dos leyendas del peso pluma como son Alexander Volkanovski y Max Hollowa en menos de un año. Dos sonadas victorias que le han abierto las puertas a ser proclamado uno de los mejores peleadores de la compañía.

Tal fue el revuelo por sus victorias que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le recibió en la Moncloa un par de días después de la primera con la promesa de concederle su DNI español, pese a llevar residiendo en el país desde los 15 años. Además de Sánchez, Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida también figuran en la lista de políticos que se quisieron reunir con el campeón que ha puesto a España, y más concretamente a Madrid, en el punto de mira del presidente de la UFC, Dana White. Pelear en el Bernabéu se ha convertido en una de sus principales luchas de este año que todavía no ha visto la luz, pero al menos siempre quedará haber sido uno de los pocos luchadores en haber obtenido tal reconocimiento por parte de las autoridades en este país o en haber besado al Rey emérito, como hizo él en un arrebato tras su victoria contra Holloway en Abu Dhabi.

Cambio de mentalidad

La locura por 'El Matador' se extiende a muchos ámbitos. Su visita a 'El Hormiguero' tras ganar el cinturón marcó el máximo de audiencia del programa en todo 2024 (tuvo 2,4 millones de media y un máximo de 5,1). Casi diez meses después de haber conseguido el cinturón y una exitosa defensa del título después, Ilia Topuria sigue agrandando su nombre y personaje. Se ha convertido en un fenómeno de masas y acaba de estrenar su propio documental en Movistar+. Una inspiración para muchos y un nuevo referente para otros, pero sobre todo, se ha convertido en la cara más visible de los deportes de contacto en España. "Los niños juegan a ser Ilia Topuria", afirmaba la campeona amateur de MMA Isabel Calvo en una entrevista reciente en este diario. Sin duda, su figura ha tenido mucho que ver en el cambio de mentalidad que está viviendo la sociedad española con respecto a este deporte.

Hasta no hace tanto, era complicado encontrar aquí veladas de MMA con peleadores de calidad. La base de luchadores y la mayoría de promotoras operaban siempre en el extranjero. Se cobraba mejor y estaba mejor visto. Pero el fenómeno Topuria ha servido también para desarrollar la industria deportiva española. War, WOW y AFL, las tres mejores promotoras de este deporte en España actualmente, han vivido en primera mano la explosión de su figura. Ya no solo la 'Velada del año' reúne a miles de personas alrededor de los deportes de combate, y ese hecho despeja algunas dudas que han surgido sobre qué pasará con este fanatismo cuando Ilia Topuria ya no esté. Pues más allá de sus incontestables capcidades de lucha, es también su carisma y personalidad lo que ha encandilado a muchos.

Aventura empresarial

Se ha convertido en la imagen de UFC, pero marcas como Venom, Prozis, Black Hat, Sony Pictures o Future Alkaline Water también han querido tenerle como rostro visible a través de patrocinios y campañas de publicidad. Su desarrollo empresarial y económico ha crecido de la mano de su figura deportiva. Entre sus 'business' más destacados, Topuria creó la empresa de telecomunicaciones 'KEIO Mobile', que ofrece líneas de móvil e internet a precios competitivos y es uno de los principales patrocinadores de la Kings League y otras promotoras de MMA como WOW FC. Le pese a quién le pese, 'El Matador' ha sido uno de los nombres del deporte con mayor crecimiento y proyección de este 2024, y queda Topuria para rato, pues el luchador anunció recientemente que iba a dejar el peso pluma para subir a peso ligero en 2025.