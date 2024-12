Navidades en descenso, y Manolo González seguirá en el banquillo del Espanyol

Es su primera temporada en la Primera División y Manolo González está aprendiendo a convivir con la presión Su equipo se marcha a las fiestas de Navidad en descenso, tras desaprovechar otra oportunidad de oro para salir de la zona roja, al perder ante Las Palmas (1-0), en un partido que merecieron más.

El Espanyol es el segundo equipo de las cinco principales ligas europeas con peor registro fuera de casa (solo un empate en el Wanda Metropolitano) y es 18º clasificado en la Liga. A pesar de la alarmante situación, el club seguirá confiando en Manolo González, al menos hasta el siguiente partido contra el Leganés el día 11 de enero de 2025.

A sabiendas de que sería una temporada dura para el Espanyol - al menos para quienes entiendan de este deporte -, la imagen que ha dejado el equipo al cerrar este año preocupa a una afición comprometida, como siempre, con su club, que ve como una plantilla escasa en calidad y en carácter es incapaz de oponerse a cualquier adversidad que se les ponga delante.

La decisión de mantener al técnico gallego puede gustar más o menos, lo que está claro es que Manolo no es el principal problema, aunque quizá tampoco sea la mejor solución. Con una plantilla justa en recursos y sin una figura líder en el césped, el entrenador formado en los campos catalanes regionales, hace lo que puede con lo que tiene.

A favor del preparador lucense, el cuadro perico ha mostrado destellos de mejora en sus jornadas a domicilio, pero insuficientes para puntuar. Prueba de ello es el último encuentro ante Las Palmas, en el que el Espanyol fue superior a su rival a pesar de la derrota. "Cuando el equipo no juega bien, soy objetivo, lo digo y pido perdón a la afición. Pero no puntuar hoy [por ayer] es algo alucinante", lamentó Manolo en la rueda de prensa postpartido.

El club, la directiva y los jugadores están con Manolo. Varios jugadores han salido a decirlo, el último el capitán, Javi Puado, después de la dura derrota en tierras canarias. "Sí, siempre lo he dicho, confiamos en él, en todo su staff, en el trabajo que hacen, como persona, como profesional, estamos con él".

Lo mejor del Espanyol es de casa

El Espanyol siempre ha destacado por su gran cantera y esta temporada no es menos. Quienes mejor rendimiento están mostrando son los futbolistas de casa. Empezando desde atrás, Joan García, el guardián del equipo, es sin duda de lo mejor, sino el mejor jugador del equipo. Omar El Hilali, junto al cedido Kumbulla, es una de las piezas que aguanta la línea defensiva. Pol Lozano es el encargado de la medular, y ahora con la positiva incorporación del canterano Antoniu Roca por la banda, el grupo ha dado un plus en la faceta ofensiva, que hasta ahora ha dependido del acierto de Javi Puado y de las acciones de Jofre Carreras, ambos también formados en las categorías inferiores del Espanyol.

Al conjunto perico le deparan dos partidos trascendentales en las próximas jornadas de Liga (Leganés y Valladolid), que mediarán las opciones reales que tiene el club de mantenerse en la máxima categoría un año más