Cientos de aficionados celebran el gol de Romano Mussolini, bisnieto del dictador, con el saludo fascista

Romano Floriani Mussolini, el bisnieto del dictador Benito Mussolini, más conocido como 'II Duce', anotó el gol que dio la victoria a su equipo de la Serie B, la Juve Stabia, y la celebración de un sector de la grada demostró que el fascismo no está tan enterrado como parece.

Las redes sociales se han llenado de vídeos en los que se ve claramente, como en el minuto 21 de juego del partido de la décima octava jornada de la Serie B entre Juve Stabia y Cesena, el bisnieto de Mussolini marca su primer gol como profesional y parte de la afición local celebra el tanto del joven de 21 años con el saludo fascista, en reiteradas ocasiones.

Cuando el 'speaker' del estadio gritaba "gol de Romano...", los hinchas respondían con todo "Mussolini", y algunos incluso aprovecharon el momento para llevar su mano hacia adelante con la palma hacia abajo, reproduciendo claramente el saludo fascista.

En 2021, el nombre de Romano Floriani Mussolini fue noticia en el mundo del fútbol cuando firmó para la Lazio. Después de varias temporadas con Las Águilas sin llegar al primer equipo, el bisnieto del dictador, a mediados de 2024 llegó al Juve Stabia en calidad de cedido. El joven, que en enero cumplirá 22 años, ya había estado a préstamo de otro equipo, concretamente en el Pescara de la Serie C, donde jugó la temporada pasada, acumulando buenos minutos de juego, llegando en esta a ser titular en todos los partidos con su actual equipo.

El propio Romano Mussolini, en declaraciones previas, ya había asegurado que su único interés es disfrutar del fútbol y pidió no ser juzgado por su reconocido apellido. El jugador del Juve Stabia es hijo de Alessandra Mussolini, nieta del citado 'II Duce'. Episodios como el del pasado domingo, no ayudan al lateral italiano, que solo anhela no ser juzgado por sus antepasados.