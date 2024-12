Detenidas cuatro jugadoras de River Plate por comportamiento racista y después de una monumental tangana contra Gremio

Una monumental tangana, provocada por un gesto racista de una jugadora del River Plate a un recogepelotas durante un partido contra el Gremio de Porto Alegre, se saldó con seis futbolistas expulsadas, la suspensión del encuentro de la Ladies Cup y cuatro detenidas. Tanto River como Gremio han emitido comunicados de condena por lo sucedido y el equipo millonario asegura que tomará medidas disciplinarias.

Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro y Milagros Diaz, futbolistas de River, permanecen arrestadas en una comisaria de Sao Paulo a la espera de la decisión de las autoridades. Los vergonzosos sucesos tuvieron lugar después de que el Gremio anotase el gol del empate. Una de las jugadoras de River imitó el gesto del mono en dirección a uno de los recogepelotas.

River Plate fue EXPULSADO de la 'Ladies Cup' por un lamentable episodio en el partido de ayer ante Grêmio, en el que la jugadora Candela Díaz le hizo gestos racistas a una recogepelotas.



Las jugadoras de los dos equipos se enfrentaron a partir de ese momento de forma tumultuosa, con empujones, carreras e insultos. Las futbolistas de River acusaron al recogepelotas de haberlas insultado, por lo que la tangana fue haciéndose cada vez más grande. El colegiado expulsó a seis jugadoras del cuadro bonaerense y el choque no pudo continuar al no haber el mínimo de futbolistas reglamentario. Las jugadoras del Gremio optaron a la vez por retirarse.

La organización de la Ladies Cup ha expulsado a River Plate del torneo y le ha castigado por dos años sin poder volver a participar.

Denuncia en redes sociales

Tras el escándalo, el conjunto local denunció lo ocurrido en sus redes sociales: "River Plate manifiesta su más absoluto repudio ante los gestos discriminatorios ocurridos en el encuentro con Gremio por la Brasil Ladies Cup 2024. Comunica que ya está tomando las medidas disciplinarias correspondientes y seguirá trabajando para erradicar este tipo de conductas".

Asimismo, Tahissan Passos, entrenador de Gremio, explicó su versión de los hechos: "Las deportistas del equipo contrario llamaban 'negrita' a las chicas. Hubo un caso con el recogepelotas, y las chicas no lo aceptaron, él está aquí trabajando. Esta situación viene sucediendo desde el comienzo del juego. Vine a representar a mis deportistas, situaciones como ésta no pueden seguir pasando. ¿Hasta cuándo seguiremos fingiendo que no hay racismo ni machismo?".

"Es tranquilizador para las jugadoras tener un poco de dignidad. Con el 1-1 se clasificaría Gremio. Nos atacaron moralmente, se vio también por la televisión, ¡todo el mundo lo vio!", sentenció el técnico de Gremio.