El Barça se desquita de tanto disgusto con una paliza al Andorra

Una tarde plácida disfrutó el Barça después de tanto disgusto y de tanta tensión en cada partido, incierto hasta los instantes finales. Se regaló el cuadro azulgrana la mayor victoria de la temporada a costa de un MoraBank Andorra que se diluyó en la segunda mitad cuando vio que su rival le igualaba en actitud y le superaba en acierto.

Encarriló el Barça el triunfo en el tercer cuarto, cuando suele sufrir sus apagones, y disfrutó de un último parcial muy cómodo, elevando constantemente la diferencia en el marcador hasta fijarla en 26 puntos de ventaja (105-79). Acabó de maravilla un duelo que nació con la misma (mala) pinta de siempre y que podía poner en peligro la clasificación para la Copa del Rey.

Kevin Punter había cometido dos faltas en los primeros 93 segundos, prueba irrefutable de la desconcentracion del alero, extensiva a la colectiva del equipo. Nadie se inmutaba en el quinteto titular de la lluvia de triples que iban cayendo a partir del primero que enchufó Ferran Bassas. De pronto se encontró el Barça con ocho puntos abajo, una máxima diferencia que estableció el exazulgrana Kyle Kuric, y poco después eran 11 menos (22-33).

Tomas Satoransky clava un mate frente a Sekou Doumbouya. / AFP7 vía Europa Press

Salen los guerreros

El Barça se había propuesto mejorar la estadística en los rebotes ofensivos a costa de ceder espacios fuera. Además de acierto, al Barça le faltaba agresividad y la salida de los guerreros provocó el vuelco en el marcador en el descanso, que fijó la máxima diferencia azulgrana (47-41). Parra y Sastoransky metieron manos, robaron balones y se pusieron a correr.

El MoraBanc vio esfumarse el botín en santiamén por el frenesí de la pareja azulgrana que se convirtieron en los máximos anotadores del momento: 13 puntos de Satosransky y 9 de Parra. Hasta entonces había permanecido Darío Brizuela al frente de la cadena productora porque fue el sustituto del desangelado Punter, que se mentalizó más tarde.

Joel Parra prueba un gancho ante Sekou Doumbouya / AFP7 vía Europa Press

El Barça había superado una grave crisis y no cayó en el mismo error después cuando el cuadro del Principat se acercó de nuevo en el marcador. Dolido por no haber participado en la remontada, Justin Anderson se sumó al grupo y volvió a enceder al Palau con su actitud y, sobre todo, con un mate tras un regalo de Punter que dejaba conmocionados a los andorranos. Atacaban para empatar y se llevaron diez puntos seguidos. El ejército de secundarios de Joan Peñarroya empezó a jugar a su antojo y Natxo Lezcano se desgañitaba exigiendo a los suyos que no bajaran los brazos durante el desatado ataque local.

Ferran Bassas y Justin Anderson, durante el duelo del Palau. / AFP7 vía Europa Press