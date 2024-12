El partido de época de Pedri que está mal visto

Pedri, desolado, tras la derrota del Barça frente al Atlético. / Efe

El elogio en la derrota, a menudo, está mal visto. Como si toda realidad sólo pudiera ser interpretada a partir del resultado, de los puntos que se tienen en una clasificación o del gesto de pesar por encajar un gol en horas en que nada tiene ya sentido. Pero si por algo tendría que ser recordada la noche del 21 de diciembre de 2024 fue por una actuación individual de época de Pedri, ese futbolista con pose de otro tiempo cuyas marcadas ojeras son el contrapunto a un fútbol demasiado luminoso como para no ser admirado.

Claro. Simeone, de negro sepulturero y siempre con el rosario en la mano, venció por fin en tierra prohibida. Y el Atlético cumplió con esa particular mística que le acompaña esta temporada, con ejercicios de supervivencia extremos que escapan a toda lógica más allá de lo que pueda parar Oblak. No puede haber reproche en ello porque los grandes equipos son también los que exprimen, no tanto sus virtudes, sino las debilidades ajenas. Pero sería un error que quedara clavada en nuestras meninges esa última escena del partido, cuando Pedri, desencajado, desfondado, frustrado por no llegar donde debían haberlo hecho otros, vio cómo el gigantón Sorloth condenaba al Barça.

El Barça que perdió contra el Atlético en Montjuïc y que comenzó a perder cuerda en la lucha por la Liga fue un equipo digno de todo elogio. Diablos, qué contrasentido, ¿no? De acuerdo. Pagó caro los errores -el taconazo de espaldas de Casadó en el balcón del área que permitió el empate de Del Paul fue contraproducente-, pero desplegó un juego vibrante, divertido, solidario, orgulloso y, sobre todo, con sentido. Algo que no hubiera sido posible sin el monumental despliegue de Pedri, que, en pleno nirvana, fue capaz de convertir una ruleta incompleta de Gavi en una asistencia sin igual que él mismo coronó en gol.

Quedaron atrás las lesiones, los miedos, las sospechas por su precocidad o el temor por que pudiera quedarse a medias. Todo ello ha ayudado a configurar su personalidad. Y un fútbol que ahora no tiene igual. Pedri tiene en la cara marcadas las trazas del tormento. Es buena señal. No sólo porque tenga el poso del treintañero aunque acabe de cumplir 22, sino porque su juego ha adquirido la madurez de quien ha sabido perder antes de ganar.