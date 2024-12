El Espanyol de Manolo se cita con otro ex en Las Palmas: "Me gustaría luchar por la Europa League, pero sabíamos que esto sería así"

Ocho días después de medirse contra Vicente Moreno y su Osasuna, el Espanyol repite cita con un ex, en este caso Diego Martínez, el técnico gallego que dirigió al cuadro perico entre julio de 2022 y abril de 2023 con pésimos resultados. Fue destituido con el equipo en zona de descenso tras cuatro derrotas consecutivas, la última en Girona. Ahora pilota al Las Palmas, al que ha logrado revitalizar desde su llegada. Este domingo (18.30 horas) puede hundir aún más a un Espanyol que necesita al menos puntuar para no pasar unas Navidades amargas.

Diego Martínez llegó al club perico en un contexto ilusionante, pero no estuvo ni 10 meses en el cargo antes de ser relevado por Luis García, que tampoco logró evitar el descenso. "Siempre queda algo en el corazón de allá por donde pasas y has tenido el privilegio de competir. Son vivencias, aprendizajes y personas con las que todavía tengo muy buena relación", apuntó el preparador del Las Palmas, que espera a un Espanyol con la filosofía de las últimas jornadas, centrado en defender y generar peligro al contragolpe.

1 punto de 24

No está el cuadro blanquiazul para muchas concesiones. Los dos últimos empates en casa ante Osasuna y Valencia han servido para sumar, pero saben a poco, especialmente el último ante el cuadro levantino. Conseguir el primer triunfo fuera de casa sería el mejor bálsamo para un equipo que solo ha sumado 1 punto de 24 en sus ocho anteriores salidas. No hay peor visitante en Primera. "Vamos a responder bien. Venimos de no perder y veo a la gente comprometida, con ganas de hacer un buen partido", apuntó este sábado Manolo González.

🎙️ Manolo González: "El partit de demà no té res a veure amb els precedents. Hem de concedir molt poc, generar més que el rival i transformar les ocasions que tinguem"#LasPalmasEspanyol #RCDE pic.twitter.com/LWZNxZzFrq — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 21, 2024

El técnico blanquiazul confía en una buena puesta en escena de sus hombres, que han tirado por la borda muchos partidos en el comienzo. "Es raro. Intentamos incidir en situaciones de inicio de partido. En no conceder como nos pasó en Getafe. Eso te condiciona el resto del partido. Lo debemos corregir de forma urgente", reconoció Manolo, convencido de que el equipo sabrá adaptarse a la pelea en la zona baja. "Podemos estar el 14, el 17 o el 16. Ya me gustaría luchar por la Europa League pero sabíamos que sería así, desde dentro somos conscientes de cuál sería la situación".

"Quiero que demos más"

Una derrota le dejaría al filo del abismo, pero el técnico se siente apoyado por sus superiores. "Estoy tranquilo. La dirección deportiva ve el trabajo. Esto es un cosa de todos, no solo del cuerpo técnico. Es de plantilla y nuestro. Necesitamos resultados", agregó el gallego.

La jornada empezó con buenas noticias para los pericos tras las derrotas del Valladolid y el Getafe. Ahora, Manolo espera un paso adelante de su plantilla sin pensar en posibles fichajes. "Lo que quiero es que nosotros demos más. Podemos hacerlo. Lo demostramos ante Mallorca, Betis, Atlético... Eso es lo primero de todo, antes de traer o no traer gente. En casa lo estamos logrando, fuera no. Hay que buscar nuestra mejor versión", concluyó el preparador blanquiazul.