Rashford, el "incomprendido" hijo pródigo, se plantea salir del Manchester United

A los siete años, Marcus Rashford entraba en la academia del Manchester United, el club de su ciudad natal y con el que debutó en la Premier League en 2016. Diecisiete años después, parece que sus caminos se separan y desembarcan en destinos diferentes. En una entrevista con el periodista inglés Henry Winter publicada en 'X', el hijo pródigo de los 'Red Devils' ha asegurado que está listo para nuevos retos en su carrera.

Pocos días después de que Rashford quedara fuera de la convocatoria del derbi ante el Manchester City por decisión técnica del propio Rúben Amorim, nuevo entrenador del United, las críticas y los rumores sobre el futuro del futbolista británico no han hecho más que aumentar.

"Personalmente, creo que estoy listo para un nuevo desafío y dar los siguientes pasos en mi carrera", declaró el delantero, dejando poco espacio para las dudas y asegurando que su marcha no mancharía su imagen ni sus sentimientos hacia el club inglés. "Cuando me vaya, no habrá resentimiento. No habrá ningún comentario negativo por mi parte sobre el Manchester United. Así soy como persona".

El canterano del United afirma haber visto a muchos jugadores despedirse del club por la puerta de atrás, algo que él tiene claro que no quiere hacer: "He visto cómo otros jugadores se han ido en el pasado y no quiero ser esa persona. Cuando me vaya haré una declaración y será por mi parte".

Rashford reconoció ser un "incomprendido" cuando habló de la desconvocatoria ante el City. Una decisión muy dura que tuvo que aceptar, destacando la victoria de su equipo en el derbi. "Es desalentador quedarse fuera de un derbi, pero ha sucedido, ganamos el partido, así que seguimos adelante".

La respuesta de Marcus a la decisión de su entrenador resalta su fortaleza mental. "Es decepcionante, pero también soy una persona que me hago mayor, puedo lidiar con los reveses. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Sentarme allí y llorar por ello? ¿O hacerlo lo mejor que pueda la próxima vez que esté disponible?".

El jugador británico expresó estas declaraciones a Henry Winter durante una visita en su día libre a su antigua escuela de primaria, en Button Lane situada al Sur de Manchester, donde repartió 420 regalos a los alumnos, un habitual gesto solidario de Rashford a su ciudad natal.

"Estoy en la mitad de mi carrera"

Con contrato hasta el 30 de junio de 2028 en el United, el joven jugador de 27 años ya lleva nueve temporadas en la Premier League y en medio de la presente campaña y a las puertas del mercado de invierno de enero, el propio jugador se ha puesto a la venta. "Estoy en la mitad de mi carrera. No espero que mi pico sea ahora. Llevo nueve años hasta ahora en la Premier League, y eso me ha enseñado mucho, me ha ayudado a crecer como jugador y como persona. No me arrepiento de nada de los últimos nueve años y no me arrepentiré de nada en el futuro porque tomo las decisiones día a día".

La Liga española podría ser el nuevo destino del inglés. Barça y Madrid, sin haber mostrado un interés firme, lo tienen en su radar, además según el medio británico TBR Football, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a pelear por la cesión del delantero.