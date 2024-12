El Espanyol sigue en el abismo tras el 1-1 con el Valencia: "Hay que trabajar como animales para no bajar"

"El punto no nos sirve a ninguno. No nos vale a nadie. El equipo está jodido, entramos bien en la primera parte y ese gol tan pronto de ellos nada más iniciarse la segunda parte nos ha hecho daño". Manolo González se marchó frustrado tras el empate con el Valencia, que no le saca del abismo en el que vive en esta primera fase de la temporada. Ha reclamado "trabajar como animales para no bajar" porque asume que "será una carrera larga".

Era un duelo capital para esquivar la zona de descenso. Y el Espanyol sigue ahí abajo, incapaz de huir de esas posiciones que te envían a Segunda División. Asume que su equipo está "nervioso", reconociendo que "muchas veces cuesta rehacernos de los golpes".

El gol del Valencia le hizo mucho daño. "En la segunda parte hemos perdido un poco el norte y la colocación del equipo no era la correcta", ha reconocido el entrenador del Espanyol. "Sin tener juego todo es muy complicado. Luego han habido imprecisiones continuas", ha añadido Manolo González, que se enfrenta este domingo al Las Palmas en otro encuentro decisivo.

Kral se lamenta durante el partido ante el Valencia. / Enric Fontcuberta / Efe

Ni siquiera ponerse por delante en el marcador tranquilizó al Espanyol, que no logró mantener esa ventaja ante un precario Valencia, que ocupaba (y ocupa) la última posición de la Liga porque solo ha sumado 11 puntos en 18 jornadas, incluyendo el logrado en Cornellà-El Prat.

"Si juegas para ascender o ganar la Liga, como el año pasado, es complicado, pero luchar por no bajar es muy jodido", ha subrayado Manolo González, el técnico perico, en torno a esa racha negativa en su propio estadio con dos empates consecutivos ante Osasuna (0-0) y Valencia (1-1).

Jugadores sin experiencia

Luego, el entrenador blanquiazul ha reconocido que no tiene jugadores "con un bagaje importante en Primera" acostumbrados a ese tipo de situaciones. "Estar abajo es la experiencia más complicada de todas", ha añadido, lamentando que esa juventud de la plantilla les impide gobernar los encuentros.

"Son jugadores jóvenes y nos hemos puesto más nerviosos de la cuenta, no hemos sabido atacar", ha precisado recordando que "quitando a Lele", en alusión al defensa uruguayo Cabrera.

Kumbulla, el defensa del Espanyol, y Diego López, el delantero del Valencia, pelean por un balón aéreo. / Efe / Enric Fontcuberta

"No tenemos jugadores de 30 años porque si analizas la plantilla es así y necesitan hacerse con experiencias de este tipo". La media de edad del once inicial que presentó Manolo González ante el Valencia era de 25,6 años. La del equipo de Rubén Baraja era de 25,7. Cabrera, con 33 años, y Brian Olivan, con 30, era los más expertos del Espanyol.

"¿Cómo se entrena eso? Pues jugando partidos, encontrándote en las situaciones que tocan porque ahí es donde está el miedo a fallar. La gente dice que cómo se entrena se juega. ¡Pues eso es mentira! ¡Es mentira! Tú puedes entrenar de puta madre, sin público, sin presión, pero luego llega el partido y llega la realidad del juego. Aquí es donde nos exponemos todos", ha recalcado el entrenador, tras reconocer que "en la segunda parte hemos tenido mucho miedo a perder".

El gol de Puado al filo del descanso (m. 44) fue rápidamente equilibrado nada más iniciarse la segunda mitad por el tanto de Diego López (m. 47). "Jugándonos el descenso me fastidia mucho el gol tan pronto porque es muy, muy, muy evitable. La hemos trabajado 50 veces. Te pueden meter otro gol, pero ese es muy evitable", ha dicho en reiteradas ocasiones Manolo González-

"Hay que volver a la solidez de antes, al día del Celta, al día del Osasuna, y dejar la portería a cero, eso nos dará la salvación", ha explicado el entrenador blanquiazul. "Tuvimos mucho miedo a perder en la segunda parte", ha repetido Manolo González. "Eso hizo quitarnos el balón de encima para no fallar yo. Fue una pena porque habíamos hecho cosas bien en la primera mitad".