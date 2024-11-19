Gerard Piqué, sobre las pintadas en su casa de la Cerdanya: "Las vamos a limpiar y ya está"

La vivienda de Gerard Piqué en Bolvir, en la Cerdanya, fue asaltada y vandalizada con pintadas por miembros de Arran, el brazo juvenil de la CUP. En las redes sociales difundieron un vídeo con la acción, en la que se vio cómo uno de ellos escribía mensajes como "fuera pijos" para denunciar el elevado número de segundas residencias que hay en la comarca.

Piqué ha sido entrevistado en El Món de RAC1 y ha asegurado no sentirse enfadado por el acto vandálico en se segunda residencia y que no quiere darle mucha importancia porque eso "es lo que quieren". "Lo vamos a limpiar y ya está. No quiero darle más bombo. Le hemos de dar la mínima promoción posible", ha indicado el exjugador del Barça.

📌 @3gerardpique respon a les pintades d'Arran: "No sé si ho denunciaré"https://t.co/BBeTDCqQEL — El món a RAC1 (@elmonarac1) November 19, 2024

No tiene decidido si presentará o no denuncia. "Ayer estuve con mucho lío, con renuniones, y no lo he pensado", dijo Piqué, en Turín impulsando la Kings League en Italia, un proyecto que está internacionalizando y con el que, dice, "estoy disfrutando como un niño pequeño".

Contra rentistas y especuladores

En el vídeo de Arran, se escuchaba lo siguiente: "¿Estás harta de irte a vivir fuera por no poderte pagar una vivienda en la Cerdanya? Así empieza el vídeo que ha colgado Arran. "Mientras tú te tienes que marchar de la Cerdanya porque no puedes pagar un alquiler, el 64% de la vivienda son segundas y terceras residencia, que se abren de media 14 días al año", denuncia.

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"Pasamos a la ofensiva contra el monocultivo turístico que ahoga el Pirineo, contra los pijos, los rentistas y los especuladores que hacen de nuestras vidas una miseria", aseguran en la publicación. "Pijos de mierda, no somos su decorado", añaden.