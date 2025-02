"Héroes de Berlín", en la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

La portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA de este lunes destaca el recibimiento de los "Héroes de Berlín" en Barcelona, donde una multitud enfervorecida ha aclamado a los jugadores del Barça, que el sábado conquistaron la quinta Champions del club, y materializaron el segundo triplete. Una gran fotografía muestra el paseo de la plantilla en su trayecto triunfal por la ciudad.

Otras noticias recogidas por la primera plana del diario son las declaraciones de la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que en una entrevista ha afirmado que "Unió no tiene voluntad de romper, pero no descarto ningún escenario"; el fracaso de Erdogan en Turquía, que no ha obtenido la mayoría absoluta tras las elecciones legislativas; y la pérdida del tren de la Primera División de fútbol por parte del Girona, que ha empatado en casa ante el Lugo (1-1).