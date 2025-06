Las futbolistas del Levante Badalona denuncian impagos: “El club aún no ha pagado a 10 futbolistas el salario”

Una vez más, las futbolistas dicen basta. Michele Vasconcelos, futbolista profesional que fichó este invierno por el equipo del Levante Badalona, ha denunciado a través de sus redes sociales los impagos por parte de la entidad. La deportista relata que no es la primera vez que eso sucede en el club, hechos de los cuales ha sido conocedor en su momento, pero que terminaron con pagos atrasados gracias a la presión de las futbolistas. Vasconcelos denuncia que la entidad no ha abonado las nóminas del mes de mayo.

"En los últimos ocho años como futbolista profesional, he sido testigo de un crecimiento y una transformación significativos en este deporte. En la NWSL, hemos visto mejoras reales en las condiciones laborales, una mayor protección para las jugadoras y avances importantes en la compensación. Nada de esto ocurrió por casualidad, fue el resultado de que las jugadoras se unieran, alzaran la voz y exigieran un cambio", empieza el escrito donde ha destapado los hechos.

"Si hay algo que he aprendido de quienes vinieron antes que yo, es esto: el silencio no genera cambio. El progreso solo llega cuando nos negamos a aceptar lo inaceptable. Hoy me encuentro en una situación ante la que no puedo quedarme callada. En mi club actual, Levante Badalona FC, las jugadoras no están siendo pagadas. A principios de año, antes de mi llegada, ya se habían producido retrasos en los pagos en dos ocasiones. En respuesta, las jugadoras se unieron y fueron a la huelga, lo que obligó al club a actuar con rapidez" relata.

Ahora, los hechos se han vuelto a repetir pese a los cambios en la estructura deportiva tras el final de la etapa de Ferran Cabello en el banquillo (quedándose solo como director deportivo). "Con la temporada terminada, el club aún no ha pagado a 10 jugadoras el salario correspondiente al mes de mayo, y pagó con cinco días de retraso a otras. Esto no es solo decepcionante, es indignante. En 2025, en la primera división del fútbol profesional femenino en España, en La Liga, el país de las actuales campeonas del mundo, aún hay jugadoras a las que se les niega lo más básico: recibir el salario por su trabajo. Esto no puede seguir ocurriendo. Necesitamos responsabilidad. Necesitamos un cambio estructural. Y lo necesitamos ya", clama en un texto donde denuncia una situación insostenible y no única en el fútbol femenino.