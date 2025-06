Claudia Pina, de eterna promesa a estrella deslumbrante del Barça tras una temporada épica

Asumir que puedes dar más es muy complicado. Tener ese punto de sinceridad con una misma para confesarte que podrías estar haciendo las cosas mejor requiere de una madurez y generosidad importante. No todo el mundo es suficientemente valiente para hacerlo. Pero Claudia Pina había tomado la determinación. Llevaba años siendo la eterna promesa, esa futbolista que en cualquier momento iba a consolidar ese talento y brillo pero parecía que nunca terminaba de ser ese día. El pasado verano, tras una charla con Pere Romeu, Pina tomó esa determinación. Y ahora la cosa es muy diferente.

“Me puse bastante las pilas para llegar de la mejor manera posible. Sabía que Pere contaba conmigo porque así me lo dijo. Poco a poco, partido a partido. Al final, he ido de menos a más en la temporada, como también ha hecho el equipo y he terminado de una forma muy buena", confesó la futbolista tras la final de la Copa de la Reina, en la que ella marcó el doblete que hizo al Barça campeón.

Esta ha sido una campaña en la que sus registros goleadores y de asistencias se han disparado. No solo en número, sino que se han dado en partidos claves para las azulgranas. Cuando la han necesitado, ella ha respondido. La máxima goleadora de la Champions (5 goles en 5 partidos disputados) también se ha salido en la Copa de la Reina (2 goles en 3 partidos) y en Liga F (en 27 partidos, 10 goles y 7 asistencias).

Con todo ello, este año se presupone un punto de inflexión en la carrera de Claudia Pina. "Estoy contenta, con confianza, metiendo goles. Para una futbolista, sobre todo para mí, es muy importante. Agradecida por la confianza. Espero que esta sea una temporada que signifique un punto de inflexión y las que vengan sean aún mejores", certificó la delantera de Montcada.

Charla clave en verano

Pere Romeu tenía claro que quería contar con Pina cuando llegó al banquillo azulgrana. Así lo hizo saber en esa conversación antes de marcharse de vacaciones meses atrás. "Las características de juego de Claudia coinciden muchísimo con las que necesita este equipo para jugar a fútbol y con las que a mí, como entrenador, me gustan. El rendimiento de la Claudia es puramente merecido por su parte, pero también es verdad que es una futbolista que encaja a la perfección con cómo queremos jugar", confesó Pere Romeu tras proclamarse el Barça campeón de la Copa de la Reina este pasado sábado en Huesca.

Es más, el técnico, además de alabar las calidades futbolísticas de Pina, pone sobre la mesa otro factor diferencial. "En una futbolista, hay muchas cosas importantes a lo largo de su desarrollo. Una es el sentimiento de pertenencia que tienes a un club y el amor que se tiene. Esto Claudia lo tiene muy claro e interiorizado. Eso te da un plus que igual en otros sitios no tienes. Esto es fundamental", añadió. Ese beso al escudo, cada vez que marca un tanto, lo demuestra a la perfección.